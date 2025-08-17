Un ejemplo para monetizar las ruinas

Burgos, 16/08/2025.- El Monasterio de Santa María de Rioseco, una joya cisterciense del norte de Burgos que fue rescatada de las ruinas gracias al voluntariado, y que recibe anualmente 50.000 visitas, aspira a convertirse en motor económico gracias a proyectos como la apertura de un café y una pequeña posada en un enclave único del Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón. EFE/Fundación Santa María de Rioseco -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-EFE

Publicado por Agencias Burgos Creado: Actualizado:

El Monasterio de Santa María de Rioseco, una joya cisterciense del norte de Burgos que fue rescatada de las ruinas gracias al voluntariado y que recibe anualmente 50.000 visitas, aspira a convertirse en motor económico gracias a proyectos como la apertura de un café y una pequeña posada en un enclave único del Parque Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón. Se trata de ver el patrimonio como una oportunidad para los pueblos frente a la despoblación, como valor añadido más allá del turismo, que incluye propuestas culturales, educativas y empresariales, negocios que generan empleo, ha asegurado José Miguel Gutiérrez, presidente de la Fundación Rioseco. Cuando se cumplen 15 años del inicio de la iniciativa ‘Salvemos Rioseco’, y mientras siguen avanzando los trabajos de rehabilitación de este Bien de Interés Cultural (BIC), el objetivo es dotar al cenobio de nuevos usos en un proyecto muy ambicioso que incluye la posibilidad de crear cocinas y abrir un café y una posada. “Queremos que el monasterio genere empleo, porque eso es bueno para la comarca de Las Merindades», ha insistido Gutiérrez, que recuerda que ya cuentan con una jornada y media contratada para atención a visitas y el mantenimiento, y defiende que Rioseco tiene que ser un “motor de vida para el medio rural”.

La fuerza del voluntariado

La historia de cómo el Monasterio de Santa María de Rioseco, en el Valle de Manzanedo, pasó de estar sepultado entre ruinas y maleza a convertirse en un referente del patrimonio cultural de Castilla y León se resume en un proyecto de voluntariado único, que garantiza su propio futuro más allá de las ayudas institucionales —y puntuales— que haya podido y pueda recibir. “Cuando entré por primera vez tuve que pedir a los vecinos que me ayudasen a encontrar el monasterio porque era imposible saber dónde estaba”, recuerda Gutiérrez, y prosigue buceando en su memoria: “Fuimos con una guadaña abriéndonos paso entre la maleza porque no había ni camino, pero era fascinante, era como estar en plena selva y encontrar unas ruinas”. La Asociación Cultural Salvemos Rioseco nació en 2010 para, con un grupo de voluntarios, empezar a recuperar el monasterio, y campaña a campaña han conseguido rehabilitar la iglesia, el claustro, la sala capitular, la hospedería o el huerto, además de descubrir canalizaciones o crear un jardín renacentista. Quince años después, el perfil de Santa María de Rioseco vuelve a ser el de un monasterio cisterciense, que combina usos turísticos con actividades culturales, talleres de cantería o acciones formativas, como las que se imparten en el aula educativa y junto con universidades de Burgos, Valladolid y Madrid. La torre del Abad y un nuevo aparcamiento Las excavaciones de este año se han centrado en la zona trasera del jardín renacentista y la torre del Abad; también en la trasera de la iglesia, donde han localizado un pequeño foso empedrado y una bóveda enterrada en el suelo, y además han reacondicionado el aula, restaurado una cómoda y cambiado algunas de las puertas de madera del monasterio cisterciense.

«Cuando entré por primera vez tuve que pedir a los vecinos que me ayudasen a encontrar el monasterio»