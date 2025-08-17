León contabiliza 21 fuegos y 28 localidades desalojadas tras otra jornada muy complicada

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ofreció un resumen de la situación de los incendios declarados en la provincia, un total de 21, nueve de ellos de Índice de Gravedad Potencial (IGR) dos y otros dos de gravedad 1, así como diez estabilizados. La evolución de los mismos mantiene evacuados a unos 1.400 vecinos de 28 localidades.

Así lo explicó Diego tras la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) en la que se analizaron los comportamientos de los diversos siniestros. Dos de ellos, los de Barniedo y Canalejas, pasan a ser autonómicos tras alcanzar territorio de la provincia de Palencia. Respecto al de Canalejas, donde ardieron 1.800 hectáreas en hora y cuarto y el fuego recorrió más de siete kilómetros, el jefe de jornada en el centro autonómico de mando, Juan Espinosa, comentó hoy que sirve para explicar lo que ha sucedido en otros casos.

“Simultaneidad, extrema intensidad y vientos erráticos hacen imposible predecir su comportamiento y dirección, ponen en peligro constantemente a los medios intervinientes y obligan, en ocasiones, a la retirada a lugar seguro para establecer nuevas estrategias”, detalló antes de añadir que “son incendios fuera de la capacidad de extinción de cualquier operativo” en los que la prioridad siguen siendo las personas, las poblaciones y el monte, en ese orden.

Diego habló de una jornada “intensa y complicada” en la que a las evacuaciones sucesivas se sumó a última hora de la tarde la de Caín, en el municipio de Posada de Valdeón, donde la entrada de un incendio desde Asturias por la Ruta del Cares provoca riesgo de desprendimiento de rocas. Por su parte, el incendio que entró en la comarca del Bierzo desde Ourense “preocupa porque es potente, fuerte, con mucha línea y flanco y línea de fuego”.

El delegado territorial aludió al comportamiento “muy extraño de los fuegos, especialmente durante la noche, porque habitualmente en esas horas se podía trabajar, bajaba la temperatura y había más humedad, pero ahora no sucede eso". “En el incendio de Llamas de Cabrera, en dirección Peñalba, en la noche de ayer quemó más que durante los cuatro días anteriores”, comentó antes de insistir en que “esto es un tema de Estado, es un tema que preocupa a todo el país, no solo a la provincia de León y creo necesaria la colaboración de las Fuerzas Armadas”.

Las infraestructuras también se han visto afectadas por las llamas y se decidió el corte de la línea de ferrocarril de vía estrecha entre Puente Almuhey y Guardo (Palencia), además del corte de la línea eléctrica en Paradilla de Gordón. Además, se mantiene cortada la carretera LE-621 desde el último pueblo de Cantabria hasta Barniedo, la LE-164 entre Pombriego y Llamas de Cabrera, la LE-7311 desde Odollo y también la LE-5228 en la subida al Morredero, así como el vial entre Salas de los Barrios y San Cristóbal de Valdueza.