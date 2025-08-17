Mañueco exige a Sánchez que movilice ya todos los medios del Ejército solicitados y que aún no han llegado

Mañueco durante su visita al Centro Avanzado de Mando en Palacios del Sil el pasado viernes

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exigirá esta tarde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que movilice ya los refuerzos del Ejército para combatir los incendios que asolan a todo el oeste de España, en especial a Castilla y León, y que “no llegan”.

“Necesitamos el refuerzo inmediato del Ejército que no llega”, aseguró Mañueco, en declaraciones recogidas por Ical, en una petición que realizará esta tarde al presidente del Gobierno en la visita que Sánchez llevará a cabo en la zona afectada por los incendios en Villablino, en la provincia de León.

Mañueco recordó que se están viviendo “circunstancias absolutamente excepcionales” en esta ola de incendios, con “mucha temperatura, mucha sequedad, muchísimo viento y muchísimos incendiarios”.

Ante ello, reclamará al presidente “el refuerzo inmediato del Ejército” a los operativos autonómicos y la UME que luchan contra el fuego, así como “todos los esfuerzos del Mecanismo Europeo de Protección Civil”, que ayer envió dos aviones-cisterna italianos a la base salmantina de Matacán y que trabajan a estas horas en combatir el fuego en Barniedo del a Reina, en la provincia de León.

Además, Mañueco aseguró que también pedirá a Sánchez “lo que nos exigen los ciudadanos: que haya entendimiento y no enfrentamientos políticos” para la lucha contra el fuego.