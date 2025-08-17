Mañueco reclama a Sánchez «soluciones y no enfrentamientos políticos" ajenos al ciudadanoado

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no escondió su preocupación por la situación de los incendios de León instantes antes de partir desde Caboalles de Abajo rumbo a Orallo «pero ahora lo más delicado lo tenemos en Guardo», aseguró de manera informal en un corrillo previo antes de subir al monte.

Mañueco había anunciado instantes antes de la visita su intención de reiterar al presidente del Gobierno el «refuerzo inmediato» con medios del Ejército y del Mecanismo Europeo para luchar contra los incendios.

«Necesitamos el refuerzo inmediato del Ejército que no llega», aseguró Mañueco, en declaraciones recogidas por Ical, en una petición que realizó por la tarde al presidente del Gobierno en la visita que Sánchez llevó a cabo en Villablino.

Mañueco recordó que se están viviendo «circunstancias absolutamente excepcionales» en esta ola de incendios, con «mucha temperatura, mucha sequedad, muchísimo viento y muchísimos incendiarios».

Ante ello, anunció su intención de reclamar al presidente «el refuerzo inmediato del Ejército» a los operativos autonómicos y la UME que luchan contra el fuego, así como «todos los esfuerzos del Mecanismo Europeo de Protección Civil», que anteayer envió dos aviones-cisterna italianos a la base salmantina de Matacán y que trabajaban por la mañanas en combatir el fuego en Barniedo de la Reina, en la provincia de León.

Además, Mañueco aseguró que también iba a pedir a Sánchez «lo que nos exigen los ciudadanos: que haya entendimiento y no enfrentamientos políticos» para la lucha contra el fuego.

Durante la parte de la visita abierta al público, dio la sensación de que el ambiente de cordialidad imperaba en las conversaciones de los protagonistas. Otra cosa será el devenir de los próximos días. Hay veces que no es solo el fuego lo que calienta. Incluso montaña abajo.