Mañueco reclama a Sánchez «soluciones y no enfrentamientos políticos" ajenos al ciudadanoado
El presidente de la Junta realizará esta petición al presidente del Gobierno durante su visita de esta tarde a la zona afectada por el fuego en Villablino
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no escondió su preocupación por la situación de los incendios de León instantes antes de partir desde Caboalles de Abajo rumbo a Orallo «pero ahora lo más delicado lo tenemos en Guardo», aseguró de manera informal en un corrillo previo antes de subir al monte.
Mañueco había anunciado instantes antes de la visita su intención de reiterar al presidente del Gobierno el «refuerzo inmediato» con medios del Ejército y del Mecanismo Europeo para luchar contra los incendios.
«Necesitamos el refuerzo inmediato del Ejército que no llega», aseguró Mañueco, en declaraciones recogidas por Ical, en una petición que realizó por la tarde al presidente del Gobierno en la visita que Sánchez llevó a cabo en Villablino.
Mañueco recordó que se están viviendo «circunstancias absolutamente excepcionales» en esta ola de incendios, con «mucha temperatura, mucha sequedad, muchísimo viento y muchísimos incendiarios».
Ante ello, anunció su intención de reclamar al presidente «el refuerzo inmediato del Ejército» a los operativos autonómicos y la UME que luchan contra el fuego, así como «todos los esfuerzos del Mecanismo Europeo de Protección Civil», que anteayer envió dos aviones-cisterna italianos a la base salmantina de Matacán y que trabajaban por la mañanas en combatir el fuego en Barniedo de la Reina, en la provincia de León.
Además, Mañueco aseguró que también iba a pedir a Sánchez «lo que nos exigen los ciudadanos: que haya entendimiento y no enfrentamientos políticos» para la lucha contra el fuego.
Durante la parte de la visita abierta al público, dio la sensación de que el ambiente de cordialidad imperaba en las conversaciones de los protagonistas. Otra cosa será el devenir de los próximos días. Hay veces que no es solo el fuego lo que calienta. Incluso montaña abajo.
Ayuso critica un gobierno «parado»que busca culpables
Ayuso ha cargado contra la «falta de rigor, humanidad y antelación» del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha recalcado que España se encuentra «en la semana más negra de incendios que se recuerda» para recordar que se han quemado más de 150.000 hectáreas y han fallecido seis personas.
«Creo que se han realizado declaraciones especialmente electoralistas contra Castilla y León y Andalucía y me parece que es volver a las situaciones que ya hemos vivido con la dana. Es dejar que esos problemas maceren y después buscar culpables y eso no tiene un perdón», ha remarcado.
En este sentido, la dirigente madrileña ha insistido en que es «lógico» que las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León y Extremadura estén pidiendo recursos y ha apuntado a que «no hay que esperar a que todo se queme», sino que hay que «adelantarse y poner todos los medios al alcance».
«La Unidad Militar de Emergencias (UME), que está realizando un trabajo excepcional en dotación, es cuatro veces inferior a la que tiene la propia Comunidad de Madrid. No llegan a todo el territorio nacional y por tanto no hay que esperar a que todo se haya quemado para poner todos los medios a disposición», ha indicado.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, acusó ayer a Sánchez, de negar los medios necesarios para la extinción de los incendios forestales y de «vender su terrorismo climático». Criticó que la «corrupción» y la «miseria» de Sánchez «son tan grandes que ni siquiera nos extrañaríamos si alguno de ese centenar» de supuestos autores de los fuegos «aparece relacionado con su mafia».