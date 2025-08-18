Diario de León

Un muerto y dos heridos en la salida de vía de un turismo en la A-6 a la altura de Pozuelo del Páramo

Los ocupantes del vehículo quedaron atrapados en su interior tras dar varias vueltas de campana

MARCIANO PÉREZ

Ical

Una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas en la mañana de este lunes como consecuencia de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 284 de la A-6, en sentido Madrid, a la altura de la localidad leonesa de Pozuelo del Páramo, donde el vehículo dio varias vueltas de campana y quedó en la mediana.

El siniestro se produjo a las 11.03 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió varias llamadas que alertaban de lo ocurrido y solicitaban asistencia para sus ocupantes, al menos dos personas, que están atrapadas.

El 1-1-2 dio aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico y una UVI móvil.

Una vez en el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de una persona y atendió a dos heridos, que fueron trasladados en UVI móvil y en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de León.

