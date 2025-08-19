Dos de cada tres mujeres con discapacidad han padecido violencia machista

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, advirtió ayer de que el 65 por ciento de las mujeres con discapacidad han sufrido en algún momento violencia de género, cifras que empujan a la puesta en marcha del proyecto pionero Disca-VioGen, de la mano de Aspaym Castilla y León, que pretende frenar este tipo de agresiones al colectivo desde un enfoque «integral, accesible y adaptado a sus realidades». El proyecto, financiado por el Ministerio, ofrece información y recursos accesibles para prevenir, detectar y actuar ante la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad, con especial atención al medio rural. Según la Macroencuesta de Violencia de Género, las mujeres con discapacidad tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir violencia de género que aquellas sin discapacidad, y «si viven en entornos rurales, la situación se agrava por la falta de información, recursos y redes de apoyo».

Redondo alabó la experiencia de Aspaym en este tipo de proyectos tras tres décadas de trabajo, motivo por el que el Ministerio «ha confiado en este proyecto» para desarrollarlo en toda España, una iniciativa que permite «desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género» firmado este mismo año, «sobre todo a nivel interseccional». Al respecto, explicó que «un buen número de medidas del Pacto de Estado se refieren a las mujeres con discapacidad y especial vulnerabilidad», por lo que es una herramienta que «permite ampliar las medidas a disposición de las mujeres con discapacidad». Se lleva a cabo mediante una plataforma «ambiciosa» con las tres herramientas necesarias: mayor concienciación, mayor visibilización del problema y apoyo.

Además, incluye un podcast para «hablar a las mujeres con discapacidad que han sido violentadas, que puedan explicarse y expresar sus sentimientos, sus circunstancias y sus necesidades»; además de sumarse a las redes sociales para llegar a los más jóvenes.

Por su parte, el presidente de Aspaym Castilla y León, Ángel de Propios, señaló que «para muchas mujeres con discapacidad, especialmente en el medio rural, esta plataforma puede marcar la diferencia entre seguir viviendo en silencio o encontrar un camino para salir de la violencia». Disca-VioGen está diseñado, dijo, para que «cualquier mujer, esté donde esté y tenga la discapacidad que tenga, pueda acceder a información clara, adaptada y útil». Además, se pone el foco en las mujeres con discapacidad que residen en zonas rurales, «donde el aislamiento y la escasez de servicios complican la denuncia y la búsqueda de apoyo». La plataforma permite localizar la entidad más cercana y acceder a orientación y acompañamiento de forma confidencial.

Por último, Verónica Arias, responsable del departamento de Mujer de Aspaym, destacó que la iniciativa «no es solo una web, es una red de apoyo real que busca prevenir, detectar y actuar». «Queremos que las mujeres con discapacidad sepan que no están solas y que existen recursos adaptados para ellas», señaló. Para ello, más de 600 entidades públicas, privadas y del Tercer Sector ya forman parte del repositorio de recursos.