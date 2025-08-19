Diario de León

La Junta declara 'Alarma extrema' por incendios en León, Zamora y Salamanca hasta el 22 de agosto

Europa Press
Valladolid

La Junta de Castilla y León ha declarado la situación de 'alerta' en toda la Comunidad entre los días 19 y 22 de agosto ante la persistencia de unas condiciones meteorológicas extremadamente adversas que han intensificado el riesgo de incendios forestales y la situación de 'alarma extrema' en las provincias de León, Zamora y Salamanca.

Según la Consejería de Medio Ambiente, la prolongada sequía y el estrés hídrico severo de la vegetación, unidos a la virulencia mostrada por los fuegos registrados en los últimos días, han obligado a adoptar nuevas restricciones con el fin de salvaguardar la seguridad de la población y de los bienes.

Con la declaración de 'Alerta', se intensifican las limitaciones relacionadas con el uso del fuego y determinadas actividades que puedan originar chispas o deflagraciones tanto en el monte como en sus inmediaciones, quedando sin efecto las autorizaciones previamente concedidas.

Además, la resolución eleva el nivel a 'Alarma extrema' en municipipios de Léon, Zamora y Salamanca, donde se aplican medidas adicionales como la prohibición del uso de ahumadores en la actividad apícola, del empleo de maquinaria susceptible de provocar igniciones y del tránsito de personas y vehículos por los montes, salvo en casos de acceso a propiedades, actividades profesionales o actuaciones de emergencia.

La Consejería insiste en la necesidad de extremar las precauciones durante estas jornadas críticas y lanza un llamamiento expreso a la ciudadanía para evitar cualquier imprudencia que pueda desencadenar un conato de incendio, al subrayar que la mínima negligencia podría derivar en situaciones de grave riesgo para la población y el entorno natural.

MUNICIPIO PROVINCIA
Acebedo León
Almanza León
Benuza León
Boca de Huérgano León
Borrenes León
Burón León
Carucedo León
Castrillo de Cabrera León
Cea (solamente M.U.P. 934 "Río Camba") León
Encinedo León
Fresno del Río Palencia
Galende Zamora
Guardo Palencia
Igüeña León
Lucillo León
Mantinos Palencia
Molinaseca León
Murias de Paredes León
Oencia León
Oseja de Sajambre León
Palacios del Sil León
Páramo del Sil León
Peranzanes León
Ponferrada León
Porto Zamora
Posada de Valdeón León
Priaranza del Bierzo León
Puente de Domingo Flórez León
Riaño León
San Justo Zamora
Santa Colomba de Somoza León
Sobrado León
Trefacio Zamora
Truchas León
Valderrueda León
Velilla del Río Carrión Palencia
Villablino León
Villalba de Guardo Palencia
