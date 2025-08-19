La Junta declara 'Alarma extrema' por incendios en León, Zamora y Salamanca hasta el 22 de agosto
La Junta de Castilla y León ha declarado la situación de 'alerta' en toda la Comunidad entre los días 19 y 22 de agosto ante la persistencia de unas condiciones meteorológicas extremadamente adversas que han intensificado el riesgo de incendios forestales y la situación de 'alarma extrema' en las provincias de León, Zamora y Salamanca.
Según la Consejería de Medio Ambiente, la prolongada sequía y el estrés hídrico severo de la vegetación, unidos a la virulencia mostrada por los fuegos registrados en los últimos días, han obligado a adoptar nuevas restricciones con el fin de salvaguardar la seguridad de la población y de los bienes.
Con la declaración de 'Alerta', se intensifican las limitaciones relacionadas con el uso del fuego y determinadas actividades que puedan originar chispas o deflagraciones tanto en el monte como en sus inmediaciones, quedando sin efecto las autorizaciones previamente concedidas.
Además, la resolución eleva el nivel a 'Alarma extrema' en municipipios de Léon, Zamora y Salamanca, donde se aplican medidas adicionales como la prohibición del uso de ahumadores en la actividad apícola, del empleo de maquinaria susceptible de provocar igniciones y del tránsito de personas y vehículos por los montes, salvo en casos de acceso a propiedades, actividades profesionales o actuaciones de emergencia.
La Consejería insiste en la necesidad de extremar las precauciones durante estas jornadas críticas y lanza un llamamiento expreso a la ciudadanía para evitar cualquier imprudencia que pueda desencadenar un conato de incendio, al subrayar que la mínima negligencia podría derivar en situaciones de grave riesgo para la población y el entorno natural.
|MUNICIPIO
|PROVINCIA
|Acebedo
|León
|Almanza
|León
|Benuza
|León
|Boca de Huérgano
|León
|Borrenes
|León
|Burón
|León
|Carucedo
|León
|Castrillo de Cabrera
|León
|Cea (solamente M.U.P. 934 "Río Camba")
|León
|Encinedo
|León
|Fresno del Río
|Palencia
|Galende
|Zamora
|Guardo
|Palencia
|Igüeña
|León
|Lucillo
|León
|Mantinos
|Palencia
|Molinaseca
|León
|Murias de Paredes
|León
|Oencia
|León
|Oseja de Sajambre
|León
|Palacios del Sil
|León
|Páramo del Sil
|León
|Peranzanes
|León
|Ponferrada
|León
|Porto
|Zamora
|Posada de Valdeón
|León
|Priaranza del Bierzo
|León
|Puente de Domingo Flórez
|León
|Riaño
|León
|San Justo
|Zamora
|Santa Colomba de Somoza
|León
|Sobrado
|León
|Trefacio
|Zamora
|Truchas
|León
|Valderrueda
|León
|Velilla del Río Carrión
|Palencia
|Villablino
|León
|Villalba de Guardo
|Palencia