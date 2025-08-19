“Como no nos demos prisa, no va a quedar ni un pueblo del Ayuntamiento de Oencia”, advierte una vecina

El pueblo de Lusio (León), arrasado por el fuego.César Hornija

“Como no nos demos prisa, no va a quedar ni un pueblo de todo el Ayuntamiento de Oencia”, advirtió este martes una mujer descendiente de la zona, en la que nacieron sus padres, después de ver cómo en el día de ayer “entró el fuego a Lusio y no ha quedado nada de la mitad del pueblo”.

Aunque habían sido desalojadas alrededor de 50 personas de Lusio, a lo largo de la jornada de ayer algunas decidieron regresar para tratar de luchar contra las llamas. Según comentó a Ical esta vecina, gracias a eso “se pudo salvar una casa”, mientras que “otra parte, en la que no llegó a entrar el pueblo, permitió que no afectase a otras tres”.

El Ayuntamiento de Oencia lanzó en la mañana de este martes un mensaje de alerta a través de sus redes sociales, en el que solicitaba “gente para Oencia y Villarubín, si es con maquinaria o con bombas mejor y, si no, con lo que se pueda, porque es urgente”, informa Ical.

Esta misma vecina se ha dedicado a lo largo de la mañana a recoger material para poder llevar, gracias a “una red de familiares y amigos de toda la vida”, a los que va a estar “agradecida eternamente”, ya que, gracias a ellos, puede llevar a Villarrubín un generador, una bomba de agua y alguna batería externa.

Las llamas llegaron al municipio de Oencia el pasado sábado, 16 de agosto, por la localidad de Gestoso y procedían de un fuego de Orense, que en estos momentos está decretado de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).