Conceyu País Llionés asegura que los incendios “también” demuestran que la unión con Castilla es la “ruina” para León

Conceyu País Llionés ha instalado dos vallas reivindicativas con el mismo texto en Ponferrada (con fondo azul) y en León (con fondo púrpura) poniendo en evidencia, lo que la Junta, representa para el País Leonés, tras estos más de 42 años: “La Unión con Castilla=Ruina económica, sanitaria, social, poblacional e identitaria”.

Su presidente, Carlos Cerra, aseguró que la “inexistente” política de la Junta con sede en Valladolid de prevención de incendios forestales es una de la causas de la oleada de incendios que ha asolado el País Leonés, lo que refuerza la reivindicación de una autonomía leonesa que desde la autogestión del territorio permita salvar los recursos naturales.

Es por ello que Conceyu exigió la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el director general de Medio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz. Tras asumir sus responsabilidades y con urgencia, se deben iniciar los pasos para la constitución de la Comunidad Autónoma Leonesa. “No podemos permanecer un minuto más en esta ruina”, sentenció.

Conceyu también exigió que mientras estén unidos a una parte de Castilla, se debe profesionalizar el contingente de bomberos forestales, dando seguridad laboral y un adiestramiento “riguroso” para este servicio público de extremo riesgo, así como el equipo necesario para esta ardua tarea. “Es imprescindible su ocupación durante todo el año en la limpieza de los bosques”, añadió.

Conceyu exigió que se constituya la Comunidad Autónoma Leonesa, para que sean los propios leoneses quienes se auto-gestionen, incorporando a las Juntas Vecinales en el control y salvaguarda de su masa forestal para la protección de la riqueza natural y paisajística, y creando brigadas en las zonas forestales, mediante la ocupación de la población local, dando un valor añadido para que sea atractivo vivir en el mundo rural.