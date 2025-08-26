Mil viajeros internacionales llegan cada día a Salamanca

Publicado por ICAL Salamanca Creado: Actualizado:

Casi un millar de viajeros internacionales llegan cada día a Salamanca, la mayoría procedentes de Francia, Reino Unido, Portugal, Alemania e Italia. Un dato que sirvió ayer para que UGT Ferroviario en Salamanca advirtiera de la «urgencia» de reforzar las conexiones ferroviarias de la provincia.

El sindicato subrayó que este crecimiento sostenido del turismo extranjero, que duplica las cifras registradas en 2002, «pone de manifiesto la necesidad de impulsar tanto las conexiones nacionales como las transfronterizas». En este sentido, reivindicó de forma inmediata la recuperación de la conexión directa con Portugal, «clave para fomentar el turismo, el comercio y la cooperación entre regiones fronterizas», así como la implantación de una quinta frecuencia diaria con Madrid, que permita responder «a la creciente demanda de transporte eficiente y sostenible».

Desde la organización sindical recordaron que se trata de una reivindicación histórica, ya que «el desarrollo económico de Salamanca está ligado de forma inseparable a la cohesión territorial a través del tren». Según señalaron, mejorar las actuales conexiones y garantizar las futuras «no solo beneficiaría al sector turístico, sino también al conjunto de la ciudadanía y a la economía local».

UGT Ferroviario avanzó que seguirá trabajando y movilizándose para que estas demandas sean atendidas por las administraciones competentes.