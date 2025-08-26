Nueva inyección de fondos de la UE para los bosques de Soria

Publicado por ICAL Soria Creado: Actualizado:

El Gobierno de España financia a la Junta de Castilla y León un contrato por 388.423 euros destinado a la mejora de masas forestales en la provincia de Soria. Esta actuación forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que cuenta con fondos Next Generation EU.

El proyecto, que será ejecutado por la empresa Forestación y Repoblación, S.A., contempla medidas de restauración forestal y de fomento de la gestión sostenible de los montes sorianos. Estas acciones tienen como finalidad frenar la regresión de la masa forestal, reforzar su resiliencia frente al cambio climático y mejorar la capacidad de respuesta ante incendios forestales. De esta manera contribuye de manera directa a la protección de los ecosistemas y al mantenimiento de la biodiversidad en el territorio.

El contrato, tal y como publica la Plataforma de Contratación del Sector Público, cuenta con un plazo de ejecución de diez meses. Ha sido tramitado por vía de urgencia para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en el PRTR y acelerar la llegada de los fondos a la provincia. En la licitación se recibieron diez ofertas, de las cuales seis correspondían a pequeñas y medianas empresas, lo que subraya el impacto positivo de estas inversiones en el tejido empresarial vinculado a la gestión forestal.

Con esta adjudicación, el Gobierno de España impulsa un proyecto que no solo tiene un valor ambiental, sino también social y económico, ya que contribuirá a la creación de empleo y a la fijación de población en zonas rurales de Soria, uno de los territorios más afectados por la despoblación en el conjunto nacional.