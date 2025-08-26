Última hora | León mantiene 17 pueblos evacuados y otros 16 confinados en una evolución "positiva" de los incendios

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, detalló que, actualmente, se cuenta con 17 pueblos evacuados y 491 vecinos fuera de sus domicilios, 300 menos que esta mañana, que se suman a 16 municipios confinados con 1.212 personas afectadas. Además, hay nueve carreteras cortadas con afectación de unos 100 kilómetros, la mayoría de accesos a pueblos evacuados.

Tras la reunión del Cecopi, Diego señaló que la evolución general en la provincia ha sido “positiva”, quien puntualizó que se valora que los vecinos de los pueblos de la zona del Valle Gordo de Omaña, en el incendio de Fasgar, puedan mañana volver a sus domicilios.

Además, en el incendio de La Baña, afirmó que se va a pasar a un confinamiento urbano de la población de La Baña, donde también se abre la carretera hasta la localidad, decir, "estaría cerrada únicamente desde Quintanilla de Losada hasta La Baña, comentó.

Según la situación a las 20.30 horas facilitada desde el operativo que actúa en el conjunto de incendios que afectan a la provincia de León, señalaron que los trabajos de pequeñas quemas y de perimetraje realizados en Garaño, unido al cambio de viento que sujeta el avance del fuego, han dado buen resultado. El incendio tiene llama y avanza lentamente hacia las líneas de contención, lo que es una situación de control "más favorable2 que esta mañana.

En el caso de Colinas-Fasgar-Igüeña, el incendio se ha abierto tras los cambios de viento de esta tarde ayudado por la extrema sequedad del combustible. Ha ampliado su frente, que se encuentra muy activo, y avanza en dirección a Colinas y Salentino. La meteorología, en este caso, es “muy desfavorable”, lo que hace que el fuego se comporta de “manera tremendamente agresiva en las primeras horas nocturnas”, trasladaron.

En relación al incendio de Porto-La Baña, en la parte leonesa el viento norte ayuda a frenar la velocidad del incendio bajando ladera. Esto ha permitido trabajar con máquina para establecer líneas de contención. Las previsiones nocturnas es que estas contenciones sean efectivas siempre y cuando la meteorología ayude, puntualizaron.

En la parte de Zamora, los trabajos en el frente de San Ciprián han dado buenos resultados y existe la posibilidad de que esta noche se elimine ese foco. Las previsiones meteorológicas para esta noche dan una “ventana de oportunidad” antes de que empeoren a lo largo de la mañana del miércoles. En el cañón del Tera, el incendio es una continua reactivación, lo que, señalaron, necesitará de varios días para su control.

Además, en el caso de Anllares del Sil, las reproducciones continuas por cambios de viento sobre un gran perímetro “exigen numerosos medios para control”, por lo que el fuego se encuentra activo en estos momentos.