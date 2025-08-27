Un muerto y cuatro heridos de una familia al caer su coche seis metros en la N-630

Publicado por Efe Salamanca Creado: Actualizado:

Un hombre ha muerto y cuatro personas han resultado heridas, tres de ellas menores de edad, todos miembros de una familia, al caer un coche unos seis metros desde la autovía a la N-630, a la altura del kilómetro 363, en Beleña (Salamanca).

El suceso ha ocurrido poco antes de las 08:30 horas, tras lo que un alertante informó al centro de emergencias 112 de que un coche había caído desde unos 6 o 7 metros y al menos cuatro personas habían resultado heridas, mientras una de ellas estaba inconsciente en el interior del vehículo.

En el lugar del accidente, el personal sanitario confirmó la muerte de un hombre y atendió a cuatro personas, una mujer y tres menores que fueron trasladados después al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Todos fueron trasladados en UVI móvil y el helicópeto medicalizado al hospital.