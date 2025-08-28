A CyL le quedan ocho plenos

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León prevén aprobar hoy el calendario de ocho plenos del Parlamento autonómico que pueden agotar la legislatura en esta Comunidad, ya que la convocatoria de las elecciones tendría que producirse al inicio de 2026, y que previsiblemente estarán marcados por la gestión de los incendios forestales de este verano.

Fuentes de los grupos parlamentarios han detallado que la propuesta de calendario que se someterá mañana a votación establece dos plenos por cada mes, de septiembre a diciembre, con el primero de ellos previstos para el 9 y 10 de septiembre y el último para el 16 y 17 de diciembre.

Antes de todas estas sesiones, las Cortes acogerán este viernes la comparecencia en un pleno extraordinario del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), forzado por el acuerdo alcanzado en la Diputación Permanente por todos los partidos de la oposición ante la propuesta del PSOE, respaldada por Vox, UPL-Soria Ya y Grupo Mixto, y con la abstención del PP, para analizar su gestión de los incendios forestales de agosto.

Después de esa sesión del viernes, que Mañueco quería haber retrasado a octubre, cuando culminará la campaña de incendios establecida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, los grupos parlamentarios de la oposición trasladarán a esos plenos preguntas e iniciativas relacionadas con la gestión de la prevención y la extinción de incendios.

Amplias extensiones de terreno que han ardido en la Comunidad este agosto, unas 166.000 hectáreas según las estimaciones provisionales realizadas por expertos de la herramienta edu.forestry.es, elaborada a base de información satelital recopilada del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS) —Copernicus-, especialmente en las provincias de León, Zamora, Salamanca, Ávila y Palencia.

En concreto, el calendario que será sometido a votación prevé sesiones plenarias los días 9-10 y 23-24 de septiembre, 7-8 y 21-22 de octubre, 11-12 y 25-26 de noviembre y 9-10 y 16-17 de diciembre.

Habitualmente estos plenos del periodo de sesiones que comienza en septiembre y culmina en diciembre eran utilizados principalmente para encauzar la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad, aunque en este caso la falta de una acuerdo político entre los partidos y la cercanía de las elecciones, que llevó a prorrogar ya los de 2024 para el actual 2025, hacen prever que tampoco en este caso sea tramitado en las Cortes un proyecto de ley de Presupuestos.