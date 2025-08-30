Última hora | Solo el incendio de Fasgar se mantiene en nivel 2, aunque el Cecopi valora hoy su reducción

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Solo el incendio de Fasgar, activo desde el 8 de agosto (y su prolongación en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, que se declaró diez días después) se mantiene en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGP) en Castilla y León, aunque el Cecopi valora hoy su reducción al no haber riesgo para las poblaciones ni llama, tal y como explicó el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.

Durante la jornada de este sábado podría mejorar aún más la situación de los incendios en la Comunidad gracias a su buena evolución, ayudada también por una meteorología más suave. En la Comunidad ya no hay personas desalojadas ni confinadas.

En este sentido, se contabilizan dos fuegos de nivel 1 y otros tres más activos, según el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente, consultado por la Agencia Ical. Se trata del incendio de Porto-La Baña, que ya no presenta reactivaciones, y el de Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba, entre León y Palencia.

En nivel 0 están los de San Pedro de Cansoles, el de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y un nuevo fuego que se declaró en la tarde del viernes en Torre de Babia. En las últimas horas han pasado a estar controlados incendios como los de Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera y Yeres, en León, al igual que los de Canalejas (León), que se introdujo también en la provincia palentina y que amenazó hace unos días Guardo, el de Berlanga del Bierzo, por el que fue detenido un joven de 20 años, y el de Garaño. Todos ellos, durante las dos últimas semanas alcanzaron nivel 2.

Solo una carretera cortada

Por último, este respiro también se constata en las comunicaciones. A estas horas ya solo permanece cerrada al tráfico por humo o fuego la ZA-103, entre San Martín de Castañeda y la Laguna de los Peces, en el entorno del Lago de Sanabria, por el incendio de Porto. En las últimas hora se abrió, con total normalidad, la LE-5330, entre Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano.