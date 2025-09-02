El pueblo de Castilla y León que pide dejar libre a un hostelero detenido por apuñalamiento

Concentración vecinal de apoyo al detenido en Olleros de Tera que apuñaló, presuntamente, a un hombre de 40 añosJL Leal

Decenas de vecinos de Olleros de Tera y de otras poblaciones del entorno se han concentrado este martes por la tarde en esa localidad zamorana para reclamar la puesta en libertad del hostelero detenido el lunes por el apuñalamiento de un hombre.

Los concentrados, según han indicado fuentes municipales, han leído un comunicado en el que han aludido a los robos que se han producido en la zona en los últimos meses y a la versión del detenido de que actuó para defenderse de un robo que supuestamente estaba cometiendo la víctima de la agresión, un hombre de unos 40 años.

Los concentrados han mostrado carteles con frases como "cualquiera podríamos ser él, libertad para Álvaro" o "Queremos seguridad, no más robos".

En el comunicado han reclamado la "pronta liberación" del detenido por la agresión, que han considerado que "defendió su propiedad y sus bienes, como haríamos todos".

El apuñalamiento se produjo el lunes a última hora de la mañana, cuando la víctima recibió tres cuchilladas en el abdomen y en la cara por las que ha tenido que ser trasladado al Hospital de León, donde se encuentra ingresado en la UCI del centro hospitalario.

La Guardia Civil está a la espera de recibir un informe médico para determinar si el hostelero de la localidad detenido pasa a disposición judicial por un supuesto delito de lesiones o de homicidio en grado de tentativa.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha explicado este martes que, aunque no se descartan otras posibilidades, la principal hipótesis del motivo de la agresión es que la víctima intentaba robar en el establecimiento hostelero y el presunto agresor respondió asestándole tres cuchilladas.