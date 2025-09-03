Investigado un conductor que circulaba a 187 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90

Publicado por Europa Press Palencia Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha investigado a un conductor de 66 años por un delito de exceso de velocidad por circular a 187 kilómetros por hora en un tramo de carretera limitado a 90 en el término municipal de Fuentes de Valdepero (Palencia).

Los hechos ocurrieron en la mañana de este martes, 2 de septiembre, durante la realización de un control mixto de velocidad, alcohol y drogas realizado por componentes del Subsector de Tráfico de Palencia en la carretera P-12 con motivo de las fiestas patronales de Palencia, cuando el cinemómetro controló a un turismo que circulaba a 187 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima establecida en ese punto es de 90, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Al tratarse de un exceso de velocidad en una vía interurbana, superior a los 80 kilómetros por hora, en el momento de la notificación se le informó al conductor que había cometido un delito contra la seguridad vial al circular a una velocidad 97 kilómetros por hora por encima de lo establecido para ese tramo de vía.

Al tratarse de un conductor con domicilio en España se procedió a su investigación y en el momento se le citó para presentarse en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Palencia, donde han sido remitidas las diligencias.

Este tipo de delitos conlleva una pena de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, se impondrán también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.