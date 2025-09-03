Billetes de tren a 7 euros para viajar entre Valladolid y Madrid

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Ouigo puso hoy en marcha una tarifa plana que se extenderá durante las próximas siete semanas para viajar por un precio fijo de siete euros entre Valladolid, Segovia y Madrid, sin importar el horario o la demanda. Además, dentro de esta promoción, disponible en la web y aplicación, los viajeros que realicen seis trayectos podrán realizar el séptimo de forma gratuita. La compañía estima calcula que unos 100.000 usuarios se beneficiarán de esta tarifa.

El director Comercial de Ouigo, Federico Pareja, que esta mañana presentó la promoción junto a la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, aseguró que con esta campaña se espera incrementar los 1.400 viajeros de media que la compañía transporta entre Valladolid y Madrid y que suponen un 70 por ciento de la capacidad de los trenes.

A su vez, Pareja sostuvo que esta promoción refleja el compromiso de la compañía con la promoción económica de los destinos en los que opera. “Esta iniciativa es una oportunidad para disfrutar de la actividad cultural de las tres ciudades, y demuestra que es posible combinar precios accesibles con la calidad y comodidad que caracterizan nuestros servicios”, apuntó.

Por otra parte, a preguntas de los medios, Pareja explicó que corto plazo la compañía no tiene previsto poner en marcha líneas que comuniquen Valladolid con otras ciudades. En este sentido, hizo referencia a las restricciones de Adif y a la falta de trenes de la compañía, a la vez que aseguró: “Hemos ido mucho más allá de lo que estaba en nuestro acuerdo inicial, ya que Valladolid no era una de las ciudades iniciales, aunque nosotros decidimos apostar por ella y seguimos haciéndolo”. No obstante, puntualizó que en el último año Ouigo ha ampliado su oferta pasando inicialmente de conectar Valladolid solo con Alicante, para hacerlo también con Valencia. “En el futuro podrá haber cambios de este estilo, pero no conexiones completamente diferentes a lo que existe en la actualidad”, aseveró.

Actualmente, Ouigo opera con cuatro circulaciones diarias (dos idas y dos vueltas) entre Valladolid y Madrid, con parada en Segovia; dos circulaciones al día (una ida y una vuelta) entre Valladolid y Valencia, con parada en Segovia, Madrid-Chamartín y Cuenca; y dos circulaciones al día (una ida y una vuelta) entre Valladolid y Alicante, con parada en Segovia.

Por su parte, Blanca Jiménez recordó las cifras históricas de turistas registra por la ciudad el pasado mes de julio y apuntó que esta nueva tarifa de Ouigo contribuirá a fomentar a Valladolid como destino turístico. Además, apuntó que más del 30 por ciento de los turistas y viajeros que llegan a Valladolid proceden de Madrid y el hecho de que muchos puedan elegir la opción de hacerlo en tren en lugar en coche genera un impacto muy positivo en la movilidad de la ciudad. Estamos en un momento en el que la movilidad, sobre todo por tren, necesita también de este tipo de ofertas para que desde los más jóvenes hasta los mayores puedan encontrar en el tren una oportunidad para poder viajar y desplazarse”, afirmó.