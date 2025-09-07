Un joven de 20 años amenaza de muerte a su madre con dos cuchillos, la acorralada y sale a la calle armado

Publicado por ICAL Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Burgos detuvo en Lerma a un joven de 20 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, después de amenazar de muerte a su madre con un arma blanca en el domicilio familiar y enfrentarse a los agentes en la vía pública portando dos cuchillos de grandes dimensiones.

La intervención se inició a raíz de un aviso recibido en la Central Operativa de Servicios (COS), que alertaba de una posible agresión en el interior de una vivienda. Una patrulla de Seguridad Ciudadana se desplazó de inmediato al lugar, donde localizó al varón ya en el exterior armado con dos cuchillos.

Los agentes actuaron con rapidez y determinación para neutralizar la amenaza, logrando reducir e inmovilizar al joven sin que se produjeran lesiones.

Según las primeras investigaciones, el detenido había proferido graves amenazas de muerte contra su madre, llegando a clavar el arma en repetidas ocasiones en la puerta del baño tras la que la mujer se había refugiado.

La víctima, aunque no presentaba heridas, fue atendida por los agentes en un estado de fuerte nerviosismo y recibió apoyo y asistencia en el domicilio.

El detenido fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de diligencias, que han sido ya puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Lerma.

La Guardia Civil ha destacado la profesionalidad y rapidez de los agentes que acudieron al lugar de los hechos, que resultaron decisivas para proteger la integridad de la mujer amenazada y garantizar además la seguridad ciudadana. Asimismo, ha recordado la importancia de denunciar cualquier situación de riesgo a través del 062 o de la aplicación Alertcops.