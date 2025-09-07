El primer pleno de septiembre en las Cortes de CyL se centrará en los incendios y su gestión

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La gestión frente a los incendios realizada por la Junta de Castilla y León este verano protagoniza la sesión de control al Gobierno autonómico en el primer pleno de este periodo de sesiones de las Cortes, que se extiende hasta diciembre, y en el que 16 de las 19 preguntas dirigidas por los grupos parlamentarios al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y a sus consejeros se ciñen al operativo contra el fuego y, especialmente, al trabajo realizado por el titular de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Así, todas las preguntas que el Grupo Parlamentario Socialista realizará este martes, a partir de las 16.30 horas, a los integrantes de la Junta, salvo una relativa a la tarjeta Buscyl, irán en relación a la gestión de los incendios en León, Salamanca, Zamora, Ávila y Palencia, y cuestionarán a Suárez-Quiñones sobre sus declaraciones de junio, en las que afirmaba que Castilla y León tenía “un operativo al cien por cien” para defender el territorio, así como a Mañueco si su actitud es “leal” con la Comunidad tras el paso del fuego.

Desde Vox, por su parte, preguntarán a Mañueco por el inicio del curso político y se dirigirán a los consejeros para conocer qué criterios aplicará la Junta para la autorización de proyectos de extracción minera en las zonas afectadas por los incendios y por el papel de UGRECyL en la lucha contra los fuegos forestales.

Las preguntas de UPL-Soria Ya también se dirigirán, en su mayoría, a cuestionar el dispositivo contra incendios, y desde el Grupo Mixto, Francisco Igea preguntará a Mañueco “si respalda o no la acción del consejero de Medio Ambiente” tras la gestión de los fuegos de este verano, mientras que Pablo Fernández se dirigirá directamente a Suárez-Quiñones para preguntarle “si piensa asumir su responsabilidad política y dimitir”.

En el apartado de interpelaciones, el Grupo Parlamentario Socialista requerirá a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, información relativa a la política general de la Junta en materia de ganadería, y Vox hará lo propio en relación a la política general en materia de economía social y autónomos. Las mociones de esta primera sesión del curso recaen en UPL-Soria Ya, que se referirá a la política en materia de vivienda rural, y al Grupo Parlamentario Socialista, que hará hincapié en las políticas activas de empleo.

Ya el miércoles, UPL-Soria Ya presentará una Proposición No de Ley instando a la Junta a adoptar diversas cuestiones relacionadas con las consecuencias de los incendios forestales en la Comunidad acaecidos en este mes de agosto, y Vox pedirá adoptar medidas en materia de migración. Por su parte, el PSOE tratará de recabar votos para instar a la Junta a reprobar y revocar el nombramiento del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el Grupo Parlamentario Popular buscará la aprobación de su PNL para instar al Gobierno a que retire el proyecto de ley orgánica por el que condona la deuda a las comunidades autónomas.

Finalmente, en el último punto del orden del día, se debatirá y votará la toma en consideración de la Proposición de Ley de Derechos y Garantías de las Personas al Final de su Vida presentada por el procurador de Podemos, Pablo Fernández.