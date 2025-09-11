Economía y Hacienda destina 170.500 euros a 31 autónomos y pymes de León, Ávila, Palencia y Zamora afectados por los incendios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Economía y Hacienda ha informado favorablemente a la solicitud de 31 nuevas ayudas (1 en Ávila, 17 en León, 1 en Palencia y 12 en la provincia de Zamora) por valor de 170.500 euros a la convocatoria urgente de ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes en las localidades afectadas por los incendios forestales en el verano de 2025.

Con la aprobación de este tercer bloque de ayudas se alcanza hasta la fecha un total de 64 solicitudes, de autónomos y Pymes por valor de 352.000 euros, tras la aprobación de los Consejos de Gobierno de las dos semanas precedentes de 33 ayudas por valor de 181.500 euros.

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata, como se resume en el anexo.