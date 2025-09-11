La Junta amplía a 7 municipios el programa de contratación de trabajadores para la recuperación de zonas afectadas por incendios
La inversión adicional es de 169.000 euros
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una ampliación del programa Renacel, destinado a financiar la contratación de desempleados para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales del verano. El programa se extiende a otros 7 municipios que podrán contratar a 15 trabajadores para realizar labores de recuperación y regeneración en las localidades afectadas. Con esta ampliación, la inversión total del programa, promovido por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, asciende a 2.543.625 euros y el número de trabajadores a 225.
La extensión del programa, aprobado inicialmente en el Consejo de Gobierno del pasado 28 de agosto, responde a la actualización de los municipios y localidades afectadas, destinándose una partida económica adicional de 169.575 euros para la financiación los costes laborales de, al menos, otros 15 trabajadores.
Los siete municipios beneficiarios en esta ampliación son: en la provincia de León los ayuntamientos de Berlanga del Bierzo, Castropodame, Corullón, Páramo del Sil y Prioro; El Payo en la provincia de Salamanca y Ferreras de Arriba en Zamora. Estos siete ayuntamientos se suman a los 107 ya incluidos en el programa y beneficiarios de las subvenciones ya aprobadas, lo que eleva a 114 el número total de ayuntamientos beneficiarios.
El objetivo de las subvenciones aprobadas hoy, y canalizadas a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, es financiar la contratación de personas en situación de desempleo por parte de los ayuntamientos con el fin de que puedan llevar a cabo obras y servicios de interés general y social, especialmente aquellas destinadas a la recuperación y regeneración de las zonas afectados. Estas labores pueden incluir el acondicionamiento del entorno, la recuperación de infraestructuras, la tramitación de ayudas, el apoyo directo a los afectados y la reactivación de la economía local, así como otras actuaciones que los ayuntamientos consideren necesarias para la mitigación de los daños y la reconstrucción.
Los contratos se formalizarán por un periodo 180 días, con una subvención de 11.305 euros por contrato a jornada completa y el período de contratación podrá extenderse hasta el 30 de junio de 2026. Con el fin de facilitar las contrataciones y la gestión del programa la Junta de Castilla y León pone a disposición de los ayuntamientos, de forma anticipada, el 100 % de la subvención aprobada.