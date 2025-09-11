Alojamientos y oficinas de turismo, un circuito de trial... nuevos proyectos estrella para las cuencas mineras de León

Publicado por DL Valladolid Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta, celebrado este jueves, ha aprobado la concesión de dos nuevas subvenciones, por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a proyectos estratégicos de turismo sostenible en la cuenca minera de León, por un importe cercano al millón de euros, un acuerdo con el que se consigue la concesión total de los 7,6 millones previstos para iniciativas turísticas, con la cofinanciación del Fondo de Transición Justa, en el marco del Plan Territorial de Transición Justa de España 2021-2027.

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que en la parte correspondiente a proyectos para poner en valor el patrimonio cultural industrial de estas cuencas, ya se han asignado cerca de 17 millones a distintos proyectos.

Precisamente, ha señalado que el Fondo de Transición Justa tiene por finalidad mitigar los efectos socioeconómicos adversos derivados de la transición hacia una economía climáticamente neutra.

Las comarcas mineras de las provincias de León y Palencia son territorios especialmente afectados por el cierre de explotaciones mineras de carbón y el desmantelamiento de centrales térmicas, lo que ha generado un impacto en el empleo, la actividad económica y la cohesión territorial.

Por todo ello, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha asignado hasta la fecha más de 24 millones, de los 32,1 millones concedidos para proyectos turísticos y patrimoniales.

Se trata del proyecto para la rehabilitación de un edificio municipal para destinarlo a alojamiento turístico, en Torre del Bierzo, por un importe 513.456; y la ampliación y mejora del circuito Trial de Igüeña, con 470.562 euros.

Con este acuerdo quedan asignados los 7,6 millones concedidos para un total de 15 proyectos de ambas cuencas en materia de turismo sostenible.

El resto de los proyectos subvencionados en este apartado son al Ayuntamiento de Valdepiélago, al que se destinan 503.557 euros para la adecuación del albergue municipal y la ejecución de una oficina de turismo, dentro del proyecto 'Creación, rehabilitación y puesta en valor de los recursos turísticos y patrimoniales del municipio de Valdepiélago'.

En el caso de Noceda del Bierzo se destinan 480.461 euros para el acondicionamiento de edificación para nueva oficina de turismo en la localidad Villamanín, se destinan 487.060 euros para el acondicionamiento de un edificio, acometiendo las reparaciones necesarias sin modificar los sistemas estructurales, y el desarrollo de actividades en el mismo como Aula virtual del Camino de San Salvador.

Otras asignaciones

Por su parte, en Villablino se destinan 460.664 euros para desarrollar alguna de las actuaciones del Plan de sostenibilidad turística en el Valle de Laciana, como son la elaboración del Plan de marketing 'Laciana turismo sostenible', la restauración, mejora de la accesibilidad y de la eficiencia energética, así como de la digitalización de la oficina de turismo y la creación de dos museos.

En Ponferrada son 487.060 euros los que se destinan para realizar actuaciones de eficiencia energética en el Castillo de los Templarios. Asimismo, se ejecutará un plan de movilidad sostenible para el paisaje cultural de la Tebaida Berciana (Centro de iniciativas y albergue de Peñalba, Centro de interpretación e iniciativas del Valle de Oza, Albergue de Montes de Valdueza y Albergue de Villanueva de Valdueza).

La Pola de Gordón recibe 487.060 euros para la rehabilitación del castillete del Pozo Ibarra, declarado BIC, así como la conservación de varios edificios en ruinas aledaños y la adecuación del entorno.

De igual manera, Matallana de Torío recibe 487.060 euros para obras de acondicionamiento del camping municipal con el objetivo de estar incluido dentro de la categoría 1 y obtener una ocupación total máxima de aproximadamente 200 personas.

En el caso de La Robla son 487.060 euros para la rehabilitación integral de un edificio dedicado a las actividades de restaurante y albergue en La Robla, con el objetivo de atraer al turismo rural y de naturaleza.

Santibáñez de la Peña ha recibido 350.000 euros para la construcción de un albergue como hospedaje de peregrinos, ya que el municipio se encuentra dentro del Camino Olvidado a Santiago Cervera de Pisuerga, 356.000 euros para la creación de dos áreas de autocaravanas de cobro dentro del Parque Natural Montaña Palentina, en los parajes de Vañes y Ruesga, así como para la restauración de un refugio en Carracedo.

Por su parte, a Barruelo de Santullán se han destinado 780.000 euros para la instalación de un camping en la finca La Tejera; Guardo, 700.000 euros para la creación de una experiencia turística inmersiva digital en los depósitos industriales de la antigua factoría carboquímica Unión de Explosivos Río Tinto.

En Aguilar de Campoo se destinan 550.000 euros para la mejora del acceso peatonal, la construcción de un centro de interpretación y modificación de la iluminación del castillo de la localidad.

En cuanto a la asignación de recursos financieros del Fondo de Transición Justa, destinados a la realización de acciones de recuperación para nuevos usos y turismo de los activos existentes en las cuencas mineras, generando empleo y actividad mediante el legado cultural, histórico y patrimonial de la minería, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ya ha asignado cerca de 17 millones a diferentes proyectos enmarcados en los subproyectos de las cuencas mineras digitales y el Sistema territorial de Patrimonio Cultural de Cuencas Mineras.