Vox denuncia a Pablo Fernández por boicotear la Vuelta Ciclista

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León ha presentado en el día de hoy una denuncia ante Fiscalía de Valladolid contra el secretario regional de Organización de Podemos, Pablo Fernández, por la comisión de un presunto delito de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal.

La denuncia se fundamenta en las declaraciones realizadas durante el día de ayer por el citado dirigente de Podemos, difundidas a través de medios de comunicación, en las que llamaba expresamente a boicotear el normal desarrollo de la etapa de la Vuelta Ciclista a España que discurre por Valladolid, invitando a impedir su celebración y bloquear su recorrido, "desobediencia civil", señalaba el dirigente, por la participación de un equipo patrocinado por personas de origen Israelí.

Con estas declaraciones, "Fernández está llamando a la animadversión contra un colectivo por su origen nacional y étnico y, además, atenta contra la libertad de empresa y los derechos de los ciclistas en tanto que trabajadores", entienden desde Vox a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Para dicha formación, "hoy más que nunca es de vital importancia denunciar hechos de este tipo. Ayer mismo, comprobamos las consecuencias que pueden llegar a tener declaraciones y comportamientos como el de Pablo Fernández con el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk", concluye.