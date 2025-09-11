Pablo Fernández responde: "Estoy orgulloso de ser denunciado por defender a Palestina"

El procurador autonómico, secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante su comparecencia para hablar de incendio forestal en el paraje de Las Médulas.César Hornija

El secretario de Organización de Podemos, el procurador Pablo Fernández, aseguró hoy que la denuncia presentada en la Fiscalía por Vox por un presunto delito de odio no tiene “ningún sentido, ni fundamento”. “Me siento muy orgulloso de ser denunciado por defender al pueblo palestino del genocida estado de Israel. Me la paso por el arco del triunfo”, afirmó el político ‘morado’ en declaraciones a Ical.

En ese sentido, Pablo Fernández, que este miércoles llamó a la ciudadanía a boicotear la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España en Valladolid en la que participa un equipo israelí, arremetió contra Vox, un partido al que acusó de “fascista, machista, racista, xenófobo, aporofóbico” que no condena la “masacre” que sufre el pueblo palestino.

“Es un orgullo defender al pueblo palestino y condenar el atroz y genocida ataque que apoya Vox”, agregó Pablo Fernández, quien criticó los vínculos de este partido con el “sionismo” e Israel pese a lo que está ocurriendo en la franja de Gaza.

Finalmente, el dirigente ‘morado’ expresó su confianza de que la Fiscalía archive esta denuncia de Vox en la que le imputan un presunto delito tipificado en el artículo 510 del Código Penal.