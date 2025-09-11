Detenido el alcalde de Villacastín por un presunto delito de violencia de género contra su mujer

Publicado por ICAL Segovia Creado: Actualizado:

El alcalde de la localidad segoviana de Villacastín, Julio César Sánchez, de Vox, ha sido detenido por una presunta agresión a su mujer durante la celebración de una romería en la localidad abulense de Santa María del Cubillo, municipio cercano a Villacastín.

Los hechos ocurrieron el sábado en la romería en honor de la Virgen del Cubillo, cuando el regidor inició una discusión con su mujer que acabó en empujones. En ese momento, un policía fuera de servicio, que se identifica como tal, pidió a Julio César Sánchez que cejara en su actitud, pero este, lejos de parar, incrementó la violencia contra su pareja.

Al día siguiente, fue el propio alcalde el que se presentó en dependencias de la Guardia Civil de Ávila para entregarse, donde fue detenido por un presunto delito de violencia de género. Paso la noche en el calabozo y al día siguiente fue puesto en libertad al considerar el juez que no son necesarias medidas cautelares. El caso está siendo investigado después de quedar registrado en el Sistema VioGén.