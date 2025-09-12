Carriedo acusa a Puente de querer «hacer caja» con «la desgracia»

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, acusó ayer al Gobierno de querer hacer «caja» con la «desgracia» de los incendios forestales de este verano al plantear el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, una reclamación patrimonial por las pérdidas que acarreó la suspensión del servicio ferroviario de alta velocidad en Castilla y León y Galicia.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo aseguró que otra vez más el Gobierno de Pedro Sánchez «vuelve a atacar a Castilla y León», pero advirtió de que la Junta defenderá los intereses de la Comunidad en los tribunales, donde recordó que ya le han ganado «en muchas ocasiones» y, confió, en que también lo harán esta vez.

Asimismo, el consejero portavoz contrapuso la forma en que actúa la Junta con los incendios, aprobando ayudas para los afectados, y la del Gobierno que insistió quiere «recaudar fondos» con esta «desgracia». De esta forma, lamentó que actúe de esta manera ya que esperaban que llegaran ayudas para los castellanos y leoneses que han padecido las consecuencias de los fuegos desatados este verano.

Por otra parte, Carriedo sostuvo que era «evidente» que se trataba de una declaración, la del socialista Puente ayer en una comparecencia en el Congreso, que tiene «todos los visos de ser partidista», porque argumentó que se hace contra Galicia y Castilla y León, ambas gobernadas por el PP.

Al respecto, el portavoz de la Junta denunció que el Gobierno no ha anunciado ninguna petición a Castilla-La Mancha, en manos del PSOE, por la paralización del AVE en Ciudad Real y Guadalajara, o a Cataluña, también gobernada por los socialistas, por lo sucedido el 27 de junio del pasado año en Tarragona, donde hasta 29 trenes se vieron detenidos. De esta forma, Carriedo insistió en que se trata de una reclamación «ideológica y partidista», en la que prima el interés de la «crítica» a un determinado partido frente al del conjunto de los ciudadanos para recordar que se esperaban ayudas del Gobierno, pero que lo que han «oído» al principio de la «desgracia» y ahora es que van a hacer «caja».