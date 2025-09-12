Una deuda de 490 millones de euros: Castilla y León llega a un déficit mayor que el año pasado

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Castilla y León llegó a junio con 940 millones déficit que suponen 51 más que en el primer semestre del 2024, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

Esos 940 millones equivalen al 1,19 por ciento del PIB autonómico, una centésima más que el dato de junio del 2024.

Las comunidades autónomas redujeron su déficit en un 9,5 %, hasta los 14.739 millones (un 0,88 % del PIB) gracias a los mayores anticipos obtenidos a cuenta del sistema de financiación y a pesar del gasto de la dana soportado por la Comunidad Valenciana (660 millones).

Todas las comunidades autónomas registraron déficit en la primera mitad del año salvo el País Vasco -que logró un superávit equivalente al 0,3 % de su PIB-, un desfase que fue especialmente intenso en Extremadura (déficit del 1,86 % de su PIB) y Canarias (1,51 %).

El déficit de las administraciones públicas, sin tener en cuenta las entidades locales, se situó en 30.352 millones de euros en el primer semestre, una cifra un 2,2 % superior a la del mismo periodo del pasado año y que equivale al 1,81 % del PIB.

Este repunte está relacionado con los gastos asociados a la dana de octubre del pasado año, que ascendían en el primer semestre a 3.380 millones, según detalla el Ministerio de Hacienda en la información de ejecución presupuestaria publicada este viernes.

La mayor parte del déficit se concentró, como es habitual, en la administración central, que acumulaba un desfase de 19.522 millones (1,17 % del PIB) tras crecer un 16,7 % anual, debido a que el aumento de los ingresos (del 7,7 %) no pudo compensar los gastos asociados a la dana (2.714 millones) y otros factores como las mayores transferencias a la Seguridad Social.