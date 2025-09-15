Las enfermeras denuncian que nada ha cambiado tras la brutal agresión a una compañera: ni psicólogos ni seguridad

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Satse denunció hoy la situación “incomprensible” que vive la enfermera que sufrió una agresión el pasado 13 de agosto en el centro de salud Casto Prieto de Salamanca. En este sentido, el sindicato subrayó que ni la Gerencia de Área de Salud de Salamanca ni la Gerencia Regional de Salud han aplicado “correctamente” los protocolos antiviolencia.

El sindicato afirmó en un comunicado remitido a Ical que esta profesional no ha recibido aún la atención psicológica que demandó tras vivir esta situación de violencia en su puesto de trabajo “y ha pasado ya más de un mes”. Asimismo, lamentó que la asesoría jurídica de la Gerencia “no la haya acompañado en este proceso”. “No ha dado respuestas ni despejado todas las dudas que tiene la profesional sobre cómo actuar ante este tipo de agresiones”, incidió el sindicato.

Además, el sindicato desveló que hoy mismo la enfermera ha coincidido en la sala de espera con la persona que le agredió. “Esta profesional tiene que convivir con su agresor en el día a día”, denunció la secretaria provincial del Sindicato, Estíbaliz Gil Escudero. Por ello, hizo hincapié en que “desde la Administración no se han puesto en marcha los mecanismos necesarios ni de apoyo a esta enfermera que sufrió la agresión ni para evitar que se vuelva a encontrar con una situación violenta en su ámbito de trabajo”.

En este sentido, subrayó la necesidad de que tanto la Gerencia de Área de Salud de la provincia como la Gerencia Regional actúen “de forma contundente” ante la agresión al personal sanitario. “La violencia no puede quedar impune”, aseveró Gil Escudero, quien recordó que una agresión al personal sanitario se considera un delito en España, específicamente de atentado, tras la reforma del Código Penal de 2015.

Esto aplica, prosiguió, cuando la agresión se produce mientras el profesional sanitario ejerce sus funciones en la sanidad pública. Las consecuencias para el agresor pueden incluir penas de prisión, multas, órdenes de alejamiento y la obligación de indemnizar a la víctima, y la condena depende de la gravedad de las lesiones y otros factores legales.

Satse recordó que ha solicitado “en numerosas ocasiones” a la Junta de Castilla y León campañas de concienciación pública en las que se recuerde que los enfermeros y las enfermeras, que son profesionales sanitarios, son considerados autoridad pública.

Asimismo, el sindicato subrayó que entre las reivindicaciones a la Administración están el aumento de vigilantes en áreas en las que se registren más agresiones; el incremento de las penas para los agresores; la mejora de la atención a los profesionales que sufren estas situaciones violentas tanto a la hora de hacer las denuncias como en asistencia psicológica; y el refuerzo de las plantillas para reducir la sobrecarga y el malestar que provocan estos incidentes.