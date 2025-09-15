Rescatado tras sufrir un accidente y quedar atrapado en su vehículo

Publicado por EFE Palencia Creado: Actualizado:

Los bomberos de Palencia han rescatado a un hombre de 64 años que ha quedado atrapado en el interior de su vehículo tras sufrir un accidente a las afueras de la capital palentina, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2.

El accidente se ha producido en el kilómetro 3 de la carretera P-901 (Palencia – Villerías) sobre las 15.45 de esta tarde, como consecuencia de una salida de vía del turismo.

El hombre, que se encontraba consciente, no podía abandonar el coche por su propio pie, por lo que se ha dado aviso a los Bomberos para proceder a su rescate.

También se han desplazado hasta el lugar efectivos de la Policía Local de Palencia y de la Guardia Civil, además de los servicios de emergencias sanitarias que han podido atender al herido y trasladarlo posteriormente al Hospital Río Carrión.