Alarma en Palencia por las palizas de encapuchados los fines de semana

La Policía Nacional investiga dos agresiones violentas cometidas en Palencia durante los dos últimos fines de semana en las que varias personas encapuchadas atacaron a dos hombres, unos sucesos que han generado alarma social en la ciudad.

Las pesquisas tratan de determinar si ambos hechos guardan relación entre sí puesto que se ha constatado que las víctimas no se conocían previamente. Además, se desconoce el móvil de las agresiones, según ha informado este jueves la Comisaría provincial de Policía en un comunicado.

La investigación se centra en la identificación de los autores y en la obtención de pruebas que permitan su detención y puesta a disposición judicial, así como en averiguar los motivos de las agresiones.

Aunque la Policía Nacional subraya que se trata de hechos puntuales que no deben alterar la normal convivencia ciudadana, ni generar alarma social, la violencia de los ataques y el hecho de que los agresores actuaran encapuchados han suscitado preocupación entre los vecinos. La propia Policía ha recordado, además, que en los últimos días circulan en redes sociales y grupos de mensajería datos personales y médicos sobre las presuntas víctimas, que están protegidos por la Ley de Protección de Datos, así como versiones sobre la causa de las agresiones que aun no han sido confirmadas y ha apelado a la responsabilidad para no difundir información sensible ni versiones sin contrastar.

Desde la Comisaría se insiste en que la ciudad mantiene su normalidad, como ya ocurrió tras los incidentes aislados del pasado verano en zonas de ocio nocturno, que no alteraron la vida cotidiana de los palentinos en calles, parques y establecimientos.

En sendos comunicados, tanto el Consejo Local de Peñas de Palencia como el partido Izquierda Unida-Podemos han condenado este jueves las brutales agresiones en las que dos hombres fueron víctimas de violentos ataques por parte de un grupo de encapuchados. «Nos entristece profundamente que hechos de esta naturaleza tengan lugar en nuestra ciudad".