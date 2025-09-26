Tres detenidos por cultivar marihuana en su casa y poseer otras drogas

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido en el municipio vallisoletano de Medina del Campo a tres personas, dos hombres y una mujer, como supuestas autoras de un delito de tráfico de drogas, al ser sorprendidas en su domicilio con una plantación de marihuana y poseer otras sustancias estupefacientes como hachís y metanfetamina.

La Subdelegación del Gobierno en Valladolid ha explicado en un comunicado que los agentes de la Policía se han incautado de 14,4 kilos de marihuana, además de objetos y productos para el cultivo de esta planta.

Fue el pasado 23 de septiembre cuando la Policía desarrolló esta operación tras recibir una denuncia de la posible existencia de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda.

Tras recibir la autorización judicial para acceder a esa vivienda, los agentes y la letrada de la Administración de Justicia se personaron en la casa y accedieron al inmueble.

Allí se hicieron con cinco plantas de marihuana, cuatro botes con hachís, múltiples útiles y productos destinados al cultivo de cannabis, así como 34,1 gramos de metanfetamina.

Además, se localizaron varios botes de muestra que, tras ser analizados con reactivo Drogotest en dependencias policiales, arrojaron resultado positivo en cocaína.

Se desmantelaba así un "punto negro" de cultivo y venta de marihuana y otras sustancias estupefacientes en Medina del Campo.