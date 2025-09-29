ICAMCyL reclama un mayor protagonismo para las regiones en la política de cohesión: inversión, innovación y empleo para León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El director de la Fundación ICAMCyL, Santiago Cuesta López, participó en un encuentro presidido por Rafaelle Fitto, vicepresidente Ejecutivo para la Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, celebrado en Bruselas bajo el título: Diálogo sobre la implementación de la financiación de la UE y la competitividad regional, según el comunicado remitido por la entidad.

Cuesta, en representación de ICAMCyL expuso una serie de propuestas concretas para impulsar la competitividad regional, el crecimiento empresarial y el desarrollo sostenible de las regiones.

Estas propuestas se articulan en torno a cinco líneas de trabajo:

• Trabajar por misiones, no por proyectos aislados. En lugar de financiar actuaciones puntuales se apuesta por impulsar toda la cadena de valor. De esta forma, las iniciativas locales tendrán más posibilidades de consolidarse y alcanzar el mercado.

• Reforzar la inversión en pequeñas regiones. Mediante la creación de clubes de inversores, bancos de pruebas interregionales y fondos específicos que permitan a las pymes innovadoras superar el denominado “valle de la muerte” atrayendo inversión, dinamismo económico y población a las regiones más pequeñas y despobladas, frente a los actuales grandes polos de población.

• Crear oficinas de inversión interregional (I3) que reúnan a sociedad civil, autoridades locales, clústeres e inversores, y que sirvan como plataformas de lanzamiento y desarrollo de proyectos.

• Agilizar los procesos administrativos para la concesión de permisos y tramitación de proyectos de inversión con la colaboración de la Unión Europea, así como la administración regional y nacional.

• Simplificar del acceso a los fondos. Reducir la burocracia para que las pymes dediquen su esfuerzo a innovar y crecer y no a la gestión administrativa de esta financiación.

¿Qué supone esto para Castilla y León?

Castilla y León cuenta con importantes materias primas críticas y recursos minerales fruto de su histórica actividad minera, además de otros recursos endógenos como grandes masas forestales. Cuenta a su vez con un tejido industrial especializado y con el conocimiento científico y tecnológico proporcionado por las Universidades y los Centros de Conocimiento.

Con las medidas propuestas por ICAMCyL ante los máximos responsables de la Comisión, recursos como los minerales estratégicos, la madera u otros subproductos derivados, se convertirán en activos esenciales para generar empleo cualificado en el medio rural, nuevas oportunidades empresariales y proyectos sostenibles que respeten el entorno a la vez que generan nueva actividad, dinamizan la actividad emprendedora y atraen talento a la región.

La importancia de que León tenga voz en Europa

El posicionamiento de ICAMCyL ante las instituciones europeas ha permitido trasladar estas propuestas directamente a la Comisión Europea y supone un paso fundamental para que las políticas comunitarias se diseñen pensando en territorios como el que representan León.