Caja Rural proyecta un plan nacional de promoción de Zamora y León

Publicado por ICAL Zamora Creado: Actualizado:

Caja Rural de Zamora desplegará próximamente una campaña de ámbito nacional para promocionar las provincias de Zamora y de León, dirigida especialmente a las zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano, según anunció hoy el director general de la cooperativa de crédito, Cipriano García. «Quiero hacer publico, en nombre de la entidad, que activaremos, en breve, una importante campaña nacional en los medios de comunicación de promoción de Zamora y León, pero expresamente dirigida a las zonas afectadas para contribuir y concienciar a los ciudadanos de España de la grandeza de nuestra tierra», anunció. «Para todos nuestros vecinos perjudicados por los incendios, nuestro más grande y cariñoso mensaje de fortaleza: «no estáis solos», sentenció. Cipriano García hizo estas declaraciones en el recinto ferial de Ifeza ante 2.000 personas durante su intervención en la gala de entrega de los XXVIII Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora. El acto contó con la presencia del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco y la consejera de Industria, Leticia García.