Mañueco afirma que los 25 años de gestión autonómica de la educación han permitido afianzar a Castilla y León en una posición de liderazgo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado hoy en Segovia en la Jornada sobre Educación en Valores, impartida por el entrenador y preparador Toni Nadal, donde ha destacado la excelencia y la posición de liderazgo a nivel nacional del sistema educativo de la Comunidad, tras 25 años gestionando el Ejecutivo autonómico esta competencia.

Durante este tiempo, Castilla y León ha afianzado un sistema educativo que actualmente es considerado como el mejor de España y uno de los mejores del mundo, según los últimos resultados del Informe PISA. Fernández Mañueco ha señalado que este logro responde al esfuerzo de alumnos, profesores y familias, así como al compromiso del Ejecutivo autonómico con la calidad educativa en todo el territorio.

Además, la Junta de Castilla y León ha reforzado este curso la enseñanza con más docentes de Matemáticas y Lengua, a la vez que sigue impulsando la Formación Profesional, que alcanza cifras históricas de matrícula e inserción laboral. Asimismo, favorece el acceso a la universidad mediante un incremento de becas y la reducción de tasas, entre otros avances.

Apoyo a los jóvenes

Por otro lado, los jóvenes ocupan un lugar prioritario en el conjunto de políticas impulsadas por el Ejecutivo autonómico. Para ellos, la Junta impulsa programas específicos de empleo; ofrece ventajas fiscales, ayudas al alquiler, bonifica el 20 % el precio de compra de una vivienda pública; y favorece su movilidad a través de la gratuidad del transporte interurbano y metropolitano.

Asimismo, con el objetivo de que los jóvenes desarrollen su proyecto de vida en Castilla y León y garantizar su estabilidad, la Junta favorece la atracción de empresas en el territorio y desarrolla acuerdos con las universidades para facilitar la incorporación de los titulados al tejido productivo de la Comunidad.

Finalmente, el presidente de la Junta ha agradecido la presencia hoy de Toni Nadal en Segovia, cuya experiencia en el ámbito deportivo junto al tenista Rafa Nadal representa un ejemplo de constancia, excelencia y superación, valores que encarnan los profesores y los alumnos de Castilla y León.