Mañueco destaca el «récord» en el plan interuniversitario de la Experiencia

Publicado por Agencias Salamanca Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destacó ayer el «récord de participación» en el Programa Interuniversitario de la Experiencia, cuyo curso académico inauguró en el Palacio de Congresos de Salamanca, y subrayó, además, el alto grado de satisfacción del alumnado, que alcanza, según sus cifras, el 90 por ciento.

Fernández Mañueco recordó, en su discurso de apertura que el fomento del envejecimiento activo es un compromiso de la Junta, con las casi 643.000 personas mayores de 65 años que residen en la Comunidad. Uno de los programas «más exitosos» impulsados por el Ejecutivo autonómico, en colaboración con las ocho universidades públicas de la Comunidad, es el Programa Interuniversitario de la Experiencia», creado en 1993 y que en sus inicios contó con apenas 60 alumnos. Actualmente supera los 6.150, «constituyendo un referente de envejecimiento activo y formación a lo largo de la vida».

El pasado curso se alcanzó el récord de 6.139 matriculados, un 10,7 por ciento más que el anterior. De ellos, 5.848 asistieron de manera presencial en alguna de las 27 sedes ubicadas en 24 localidades de Castilla y León, mientras que 291 cursaron sus estudios en las 15 sedes online. El 46 por ciento de los alumnos tenía entre 60 y 70 años, y el 28 por ciento entre 70 y 80. Además, siete de cada diez participantes fueron mujeres. Las encuestas reflejaron que el 91 por ciento de los alumnos se declaró muy satisfecho y prácticamente la totalidad recomendaría el programa.

Mañueco recordó que este año se han invertido 320.821 euros, un diez por ciento más, con el objetivo de sumar 600 plazas, ampliar la oferta de itinerarios formativos de 36 a 44 y aumentar el número de sedes. La previsión es que en 2026 la financiación crezca en torno a un 30 por ciento para seguir reforzando esta iniciativa.

«La edad no es una barrera, sino un puente para el aprendizaje», afirmó en este sentido Fernández Mañueco, quien remarcó que «el objetivo de la Junta de Castilla y León es que las personas de mediana edad y mayores tengan una vida plena, activa, y llena de oportunidades». Este programa, que es un «modelo de éxito y un ejemplo de coordinación institucional», no solo facilita el acceso de las personas mayores de 55 años al conocimiento, sino que también «fomenta las relaciones sociales y actúa como herramienta para combatir la soledad no deseada, especialmente en el medio rural».

El Programa Interuniversitario de la Experiencia forma parte del «Programa Integral de Envejecimiento Activo» de la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo es que las personas mayores puedan mantener una vida activa, cuidarse física y emocionalmente y evitar el aislamiento social.

Este año se han invertido 320.821 euros y la previsión es que en 2026 la financiación crezca un 30 por ciento