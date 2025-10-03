CyLTV celebra la puesta de largo de su nueva temporada con el lanzamiento de sus canales de noticias en redes sociales

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Castilla y León Televisión presentó esta noche, en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, su temporada 2025-2026. Una puesta de largo en la que la cadena autonómica dio a conocer su estrategia digital para acercar los informativos a un público más diverso con el lanzamiento de sus nuevos canales en las redes sociales con más influencia actualmente, como TikTok, Instagram y WhatsApp.

De este modo, la televisión autonómica complementa la oferta ya existente, que se inició el año pasado con la puesta en marcha de la plataforma CyLTV Play para que los espectadores puedan seguir las noticias desde cualquier dispositivo y en diferentes formatos.

Precisamente en esta plataforma está ya disponible el evento celebrado esta tarde-noche en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid y que, además de poner el broche a varias semanas de estrenos, permitió que los presentadores de la cadena autonómica repasaran las novedades ya incorporadas a la temporada en septiembre y avanzaran las principales líneas de trabajo de la televisión autonómica para el próximo año.

Entre ellas, se encuentra la nueva colaboración desarrollada con Amazon Prime Vídeo, que permitirá el estreno en abierto en CyLTV de la serie ‘Zoomers’. Esta producción de seis episodios - y un ‘making of’ elaborado por la cadena autonómica- que versa sobre la vida de un grupo de estudiantes universitarios en la ciudad de Salamanca, se estrena mañana, 3 de octubre, en Prime Video y próximamente llegará a la televisión regional. Su director, Óscar Pedraza, ha desvelado sobre el escenario algunos detalles del rodaje.

Por su parte, el director general de CyLTV, Jorge Losada, pronunció un original discurso en el que nombró todos los programas de la cadena e hizo un repaso por los hitos y retos a los que se ha enfrentado la televisión autonómica en los últimos años. En su intervención, Losada recordó que la cadena es “un enorme acompañamiento para muchos vecinos de Castilla y León”.

“En muchos de nuestros pueblos, el encender la televisión y sintonizar La 7 o La 8 es engancharse a lo que de verdad importa”, afirmó. El director general de CyLTV también quiso reforzar el compromiso con la información a través de la digitalización y las redes sociales. Así, aseguró que los ciudadanos “en cualquier momento y en cualquier lugar tendrán abierta la ventana de nuestra televisión si disponen de un teléfono, una tableta o una televisión inteligente”.

Durante la presentación, los más de 500 asistentes vivieron momentos de humor, como el montaje de bienvenida en el que participaron más de medio centenar de trabajadores de la cadena cantando; e instantes emotivos, como el homenaje ‘in memoriam’ que, a través de la música de Miguel Álvarez ‘Inadaptado’ y Carmen Sánxez, se dio a los dos compañeros fallecidos este año, Javier Mardones y Daniel Romero, o la sorpresa en forma de reconocimiento al presentador José Antonio San Martín.

Programación

Además, en la gala se hizo un repaso a los programas más destacados de la cadena para cerrar unas semanas de estrenos. Así, a través de sus presentadores, CyLTV recorrió los contenidos más destacados de las noches con ‘Me vuelvo al pueblo’ los lunes, ‘Escápate de viaje’ los martes, ‘Hecho en Castilla y León’ los miércoles y ‘Ya casi es viernes’, los jueves. Las noches de los viernes vuelven a estar dedicadas al sector agrario con ‘Surcos’ y ‘Agro en acción’ e invitan a los espectadores a un análisis pausado de la actualidad con ‘Espacio abierto’, mientras que los sábados, ‘El Arcón’ y ‘Con la música a todas partes’ llevan a los castellanos y leoneses a recorrer su comunidad.

De lunes a jueves, el viaje por Castilla y León continúa con el magazine en directo ‘El programa de Cristina’ por las mañanas y con el espacio ‘Para todos los gustos’ por la noche. El ‘prime time’ de la cadena esta temporada está dedicado al debate de la actualidad con ‘Cuestión de prioridades’. Tampoco ha faltado en este repaso por la programación de CyLTV una mención especial para los programas temáticos como el espacio taurino ‘Grana y oro’, el de salud ‘Diagnóstico’ o el deportivo ‘Castilla y León en juego’. Además, en la presentación se ha anunciado el estreno de una nueva temporada del concurso de abuelos y nietos ‘Castillos y Leones y todos los goles’, que regresa a las pantallas el próximo domingo 5 de octubre.

La gala contó con la presencia de representantes de instituciones y empresas regionales y nacionales. Entre otras autoridades, asistieron al evento la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, así como los consejeros de Presidencia, Luis Miguel González Gago; de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino; y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral.

Además, también estuvieron en el acto el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; el delegado del Gobierno en la Comunidad, Nicanor Sen, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, así como presidentes de diputaciones provinciales, senadores, diputados nacionales, delegados de la Junta de distintas provincias y representantes de entidades locales.

Al evento también asistieron los consejeros de RTVCyL, Gregorio Méndez y Adriana Ulibarri, acompañados por otros miembros del Consejo de Administración de la televisión autonómica y reconocidas figuras de la sociedad civil y empresarial castellano y leonesa.

La presentación de la nueva temporada de CyLTV fue posible gracias a la colaboración de Agropal, Air Europa, Anove, Aqualia, Aquona, Ayuntamiento de Ampudia, Ayuntamiento de La Bañeza, Ayuntamiento de Tordesillas, Ayuntamiento de Toro, Banco Sabadell, Caixabank, Campofrío, Cañarejal, CEARCAL, Cillar de Silos, Coca Cola, Comercial ULSA, D.O. Toro, Diputación de Palencia, Diputación de Valladolid, El Corte Inglés, Eurocaja Rural, Fundación La Caixa, Gadisa, Iberdrola, Laboral Kutxa, Leche Gaza, Moeve, Pascual, Recoletas, Redexis, Renault, Río Shopping, Santander, Unicaja y Unión de Cajas Rurales de Castilla y León.