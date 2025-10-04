La ayuda al relevo generacional de autónomos llega a quienes trabajan con un vehículo

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha incorporado nuevos perfiles de negocio que podrán acogerse a las subvenciones oficiales destinadas al relevo generacional de trabajadores autónomos, de modo que también podrán beneficiarse aquellos cuya actividad principal se desarrolle en un vehículo.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica, en su edición de ayer, una modificación de las bases reguladoras de las subvenciones del programa Relevacyl, impulsado por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que incluye también una ampliación del periodo para la transmisión del negocio, que podrá ser de hasta cuatro meses entre el cierre y la nueva apertura.

Las ayudas buscan apoyar el relevo de las actividades por cuenta propia, con el fin de evitar el cierre de negocios rentables de trabajadores autónomos, cuando el cese se produce por jubilación o causa similar, ha recordado la Junta en nota de prensa.

La modificación planteada tiene por objeto ampliar el abanico de negocios que pueden optar a las ayudas, así como dotar de mayor flexibilidad a los procesos de transmisión, garantizando una mayor facilidad en la continuidad de la actividad productiva.

La principal novedad es la incorporación de nuevos perfiles de negocios al plan de ayudas, de modo que podrán acceder también aquellos trabajadores autónomos cuya actividad principal se desarrolle en un vehículo, entendiendo estos como el espacio físico principal de prestación del servicio profesional.

Esta medida responde al aumento de negocios, sobre todo en el medio rural, para la prestación de servicios itinerantes, e incluye todas aquellas actividades de trabajadores por cuenta propia que faciliten los desplazamientos y el transporte.

Dentro de las modificaciones introducidas se establece también una mayor flexibilidad temporal en la transmisión, y se permite el acceso a la subvención en aquellos casos en los que la transmisión del negocio se haya producido con un margen de hasta cuatro meses, tiempo máximo que debe transcurrir entre el cese de la actividad del anterior titular y su reapertura por el nuevo autónomo.

Esta amplitud en la ventana temporal pretende que el nuevo autónomo pueda organizar su actividad con mayor holgura, facilitando que el relevo pueda producirse con mayor flexibilidad y permitiendo que el nuevo titular disponga del tiempo necesario para planificar, adecuar y ajustar su modelo de negocio.

El programa de relevo generacional, Relevacyl, contempla ayudas destinadas a autónomos de la Comunidad que sucedan al titular de una actividad empresarial o profesional establecida en Castilla y León cuando el traspaso tenga su origen en la jubilación del titular o cese del negocio por causas sobrevenidas de incapacidad o similar circunstancia.

La cuantía base de la subvención es de 10.000 euros por beneficiario, sin bien las ayudas se incrementan, con incentivos adicionales y acumulables, en función del perfil del nuevo autónomo y del lugar de ubicación de la actividad. En este sentido, se establecen incrementos para las mujeres, los jóvenes o las actividades ubicadas en el medio rural, pudiendo alcanzar las ayudas los 20.000 euros por beneficiario. Una vez modificadas las bases para ampliar el alcance del programa, el plazo de presentación de solicitudes, que finalizaba el 28 de noviembre, será objeto de ampliación en los próximos días.