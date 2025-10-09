Una ruta para ensalzar la hispanidad a través del paladar: la sorprendente propuesta de Valladolid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El I Rally Gastronómico Sabores de la Hispanidad se llevará a cabo del 9 al 12 de octubre en Valladolid. Este evento busca resaltar la riqueza cultural y gastronómica de los países hispanoamericanos. Un total de 21 bares y restaurantes locales participarán ofreciendo una tapa y bebida por un precio de 4,5 euros.

Los asistentes tendrán la oportunidad de degustar una variedad de platos auténticos que representan la diversidad gastronómica de la comunidad hispana. Los participantes están invitados a votar por su tapa favorita a lo largo del evento. Los votos entrarán en un sorteo para ganar dos entradas para el musical "Mamma Mia", que se presentará en el Teatro Calderón durante la temporada navideña.

Este evento ha sido organizado por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Valladolid (APEHVA) y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid. La propuesta tiene como objetivo celebrar el Día de la Hispanidad, promoviendo la cultura a través de la gastronomía.