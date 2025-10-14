La Junta inicia la elaboración de la 'Estrategia del hidrógeno en CyL'

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha iniciado los trabajos para la elaboración de la ‘Estrategia del hidrógeno en Castilla y León 2030’, la hoja de ruta para impulsar el desarrollo del hidrogeno verde en la Comunidad que se está llevando a cabo a través de la Fundación Cartif en el marco del proyecto europeo Hyperion.

Impulsada por las consejerías de Economía y Hacienda e Industria, Comercio y Empleo, el objetivo de la ‘Estrategia del hidrógeno en Castilla y León 2030’ es aprovechar el potencial del hidrógeno verde en la Comunidad a través de la creación de conocimiento, el desarrollo de sus aplicaciones y la capacitación del capital humano. Otro objetivo es impulsar una economía del hidrógeno para desarrollar y potenciar el tejido industrial de la Comunidad y consolidar a Castilla y León «como referente europeo en producción, distribución, almacenamiento y consumo de hidrógeno verde», ha explicado el Gobierno autonómico. Entre las cuestiones que debe abordar la Estrategia destaca el diagnóstico del contexto internacional, nacional y regional del hidrógeno renovable; la identificación de cadenas de valor emergentes, capacidades industriales, tecnológicas y logísticas de Castilla y León dentro del sector y el diseño de una hoja de ruta y gobernanza para la implementación de la estrategia. También se encargará de la definición de las líneas de actuación prioritarias, ejes estratégicos y medidas en las áreas de producción, infraestructuras, mercado, y normativa; del análisis de actores clave y ecosistema relacionado con el hidrógeno en la Comunidad, las prioridades en materia de inversiones y sectores tractores y de la integración de buenas prácticas europeas, especialmente las identificadas en el proyecto Hyperion. La Consejería de Industria ha explicado además que la Estrategia está en línea con la aprobación y publicación de los documentos ‘A Hydrogen Strategy for a Climate Neutral Europe’ de la Unión Europea y la ‘Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable’ en el ámbito nacional, se busca el desarrollo de la industria y de la cadena de valor del hidrógeno.

Valle del hidrógeno

A esto ha añadido que contemplará proyectos en marcha, como el ‘Valle del Hidrógeno de Castilla y León —CyLH2Valley-’, presentado en marzo con una inversión prevista de hasta 380 millones de euros, con ayudas europeas incluidas, y un periodo de ejecución de 60 meses que trata de convertir a Castilla y León «en el principal ecosistema integrado de hidrógeno verde, y en motor de transformación energética e industrial». La Estrategia se financia a través del proyecto europeo Hyperion cofinanciado por el Programa Interreg Europe, una iniciativa promovida desde Italia por la Agencia de Desarrollo Empolese Valdelsa que tiene entre sus socios entidades del sector público y privado de varios países europeos como España (del que forma parte la Junta de Castilla y León como socio activo), Finlandia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Polonia y Rumania. Las mismas fuentes han explicado que el proyecto Hyperion tiene como objetivo general apoyar a las regiones europeas en la construcción de ecosistemas regionales para una transición industrial sostenible basada en soluciones innovadoras de hidrógeno, en sinergia con estrategias de especialización Inteligente para dar respuesta a los principales desafíos: «identificar e implementar los medios más eficaces y eficientes para aumentar el enorme potencial del H2». La elaboración de la Estrategia del hidrógeno verde 2030 sigue los objetivos del II Plan Director de Promoción Industrial 2021-2025, la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2030 y los compromisos de la Comunidad con la transición energética y la neutralidad climática de la Unión Europea.