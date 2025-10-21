Mañueco revalida la posición de la empresa familiar en Castilla y León al ser las que más aportan al valor añadido bruto regional de todo el país

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, interviene durante la inauguración del XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar este lunes, en Burgos (Castilla y León).Santi Otero

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, destacó ayer que las empresas familiares de Castilla y León representan el mayor «grueso del tejido empresarial» con un ·impacto directo en el PIB, al ser las que más aportan al valor añadido bruto regional de todo el país, y con mayor aportación de empleo, más de 15 puntos por encima de la media.

“Sois un magnífico motor de empleo en nuestra tierra. Trabajáis además y cada vez con mayor intensidad de mano de esas prácticas innovadoras, tecnológicas que sirven para mejorar la competitividad. Además contribuís mejor que nadie a la cohesión territorial con vuestras actividades en nuestro extenso medio rural que son claves para afrontar los desafíos demográficos”, expresó durante su intervención en el XXVIII Congreso de Empresa Familiar que se celebra en Burgos y que ha contado con la presencia del rey de España, Felipe VI.

Fernández Mañueco señaló que en un momento en el que predomina la política del ruido, en Castilla y León se apuesta por la gestión “eficaz y útil para gente”, y por ello se apoya la actividad empresarial, con ayudas directas, con financiación, con suelo industrial de calidad a bajo precio y con una apuesta por la internacionalización y la innovación. “Tenemos el compromiso de avanzar en la simplificación administrativa y de aplicar una fiscalidad moderada”, reseñó.

En este aspecto, recordó que en Castilla y León se suprimió el impuesto de sucesiones y donaciones entre cónyuges, padres e hijos para facilitar la continuidad de los negocios familiares. También aludió al proyecto de Presupuesto 2026, presentados la pasada semana, que “miran al futuro con responsabilidad” y que garantiza lo esencial como es, agregó, “el progreso, el equilibrio y las oportunidades de futuro”.

Al respecto, indicó que las cuentas refuerzan precisamente las partidas orientadas a las empresas y también a las pymes autónomos y trabajadores. En concreto, detalló que cuenta con 15.700 millones de euros y cuyas partidas van destinadas al fomento del empleo, de la seguridad y también de la salud laboral, incluyendo 30 millones para 100.000 autónomos, que compensen en parte la subida estatal de las cotas.

También subrayó que las cuentas prevén destinar 290 millones de euros para la creación de empresas, la competitividad y la internacionalización; 125 millones para suelo industrial, “el máximo histórico”, y una apuesta sin precedentes por el I+D+i con 475 millones.

Al ser Burgos, la ciudad anfitriona, el presidente la Junta expresó que los presupuestos reforzarán la actividad económica en esta provincia, ya que prevén inversiones en el polígono de Villalonquejar, en el Parque Tecnológico y en los polígonos en Melgar de Fernamental y en el municipio de Espinosa de los Monteros. “El nuevo hospital de Aranda, el Centro de Educación Especial de Miranda de Ebro y ese tan ansiado y anhelado Grado de Medicina en la Universidad de Burgos”, destacó.

Por último, señaló que Burgos y Castilla y León funcionan, y sostuvo que la Junta brinda estabilidad con políticas que acompañan a los que arriesgan, y por ello se impulsarán el el Plan de Crecimiento Innovador para pymes.

“En Castilla y León seguimos apostando por la colaboración público-privada y también de la mano de las universidades. Queremos que se ofrezca a los jóvenes mejores oportunidades de empleo y también que haya talento al servicio de las empresas. Este trabajo conjunto está permitiendo que el PIB de nuestra Comunidad, el crecimiento industrial y de las exportaciones estén por encima de la media de España y que tengamos cifras récords de empleo con más personas trabajando que nunca en el mes de septiembre en Burgos y en Castilla y León”, dijo.