Respaldo del Rey a los empresarios familiares: «España os necesita»

El rey Felipe VI alabó ayer la apuesta de las empresas familiares por el «origen» y destacó que su influencia trasciende de lo económico al ejercer un «impacto estructural sobre el territorio», que se proyecta hacia el exterior, al «llevar su vocación internacional y valores familiares a nuevos mercados», dijo. El monarca lanzó un ruego a los más de 650 asistentes al XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado en Burgos para que no abandonen su labor porque «España os necesita».

En sus palabras, que llegaron precedidas una larga ovación del auditorio, Felipe VI destacó que «es necesario seguir avanzando en la profesionalización, en la incorporación de buenas prácticas de gobernanza y en la formación de nuevas generaciones para asumir con éxito los retos de la gestión empresarial».

El Rey puso en valor el «esfuerzo constante» del Instituto de la Empresa Familiar y de sus Asociaciones Territoriales, a las que felicitó «por su impulso transformador». Recordó que han pasado 22 años desde la primera vez que participó en uno de los congresos de la empresa familiar y señaló que «en todo este tiempo las empresas han cambiado profundamente —las tecnologías, los modelos productivos, las formas de liderar-, pero hay algo que se ha mantenido igual como es el deseo de proveer productos o servicios, de competir y de generar riqueza», remarcó.

“También permanece un genuino afán de compartir, de construir juntos. Ese objetivo es el que principalmente os sigue reuniendo cada año, esta vez, aquí en Burgos, lugar en el que todos nos sentimos tan bien acogidos- en una cita donde más de las 600 empresas familiares más relevantes de nuestro país intercambiáis ideas y experiencias y analizáis los retos que tenéis por delante”.

Asimismo, destacó que en Castilla y León las empresas familiares representan más del 92 por ciento del total; generan más del 86 por ciento del empleo privado y aportan casi el 82 por ciento del PIB regional, en alusión a los datos de la Red de Cátedras de Empresa Familiar. Esas cifras, indicó, "reflejan claramente vuestra relevancia económica y social en esta Comunidad y también en todo el país".

El rey también alabó la elección del lema del Congreso: ‘Origen-Destino’. “Dos palabras, sencillas y potentes, que resumen a la perfección lo que las empresas familiares vivís cada día: la certeza de que pasado y futuro están estrechamente conectados en una historia a la que cada generación va dándole forma”, subrayó.

Liderazgo e identidad

Felipe VI señaló que las empresas familiares son una apuesta por el "origen", que “representan las raíces, la base de todo. Está ligado al liderazgo y a la visión de quienes, en su momento, transformaron una idea en una realidad”. “La historia de la empresa familiar es la de personas comprometidas con un proyecto de vida que trasciende lo profesional. En vuestro origen se encuentran los valores con los que -y por los que- trabajáis y que forman parte de vuestra identidad”, esgrimió.

Sobre el "destino", la otra palabra que protagoniza el lema del Congreso, el rey afirmó que es lo que "impulsa a avanzar". "Es la voluntad de innovar, de mejorar, de adaptarse a entornos cambiantes y de responder a nuevas necesidades sin renunciar a vuestra esencia, sin perder la ilusión ni el entusiasmo por perseverar -permitidme decirlo así- en 'la aventura' de emprender".

También destacó el monarca los últimos resultados del Instituto de Empresa Familiar que ponen de manifiesto que las empresas familiares crecen "a un ritmo superior a las de resto del mercado, generáis más empleo -en la última década, más de 2,5 millones de empleos-". Y añadió que, además de los buenos datos, las empresas familiares ayudan a "mantener una mayor estabilidad, incluso en tiempos de cambio" como los actuales.

El monarca concluyó sus palabras lanzando una petición a los más de 650 empresarios reunidos en Burgos. "Os hago un ruego, no dejéis de hacer lo que hacéis -y que hacéis tan bien-, España os necesita", concluyó el Rey, que animó a los empresarios a seguir "adelante" con su "buen hacer"·