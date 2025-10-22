Pedro Sánchez y Carlos Martínez reivindican en León los fondos europeos como motor de cambio para Castilla y León

El secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, presenta las Jornadas ‘Atrévete a construir el futuro. Los fondos Next Generation, motor de crecimiento en Castilla y León’,.Ruben Cacho

El Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL) celebrará este fin de semana, los días 25 y 26 de octubre, en el Palacio de Exposiciones de León, unas jornadas de trabajo y reflexión política bajo el lema ‘Atrévete a construir futuro’, un espacio de diálogo abierto en el que se reivindicarán las oportunidades que ofrecen los fondos europeos como motor de cambio. El encuentro será clausurado el domingo, a partir de las 11 horas, con un acto público que contará con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

El secretario de Organización del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL), Daniel de la Rosa, aprovechó hoy la presentación de la jornada en Valladolid para destacar la trascendencia que han tenido estos fondos europeos, especialmente para pymes y empresas a la hora de innovar, digitalizar e incorporar energías limpias, pero también para muchos ayuntamientos. En este sentido, indicó que en su etapa como alcalde de Burgos llegó a gestionar 25 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. No obstante, indicó que su utilización ha sido desigual y lamentó que administraciones como la Junta ha dejado “mucho terreno por sembrar” y se ha visto obligada a devolver fondos.

Además, subrayó que con el acto de León también se quiere poner valor la capacidad que ha demostrado el Gobierno de España de transferir recursos a la Comunidad, los ayuntamientos y el tejido productivo a través de unos fondos “que han supuesto un motor de crecimiento y cohesión”.

La jornada del sábado, 25 de octubre, se abrirá con la inauguración a cargo del propio Cendón, la secretaria de Organización y Acción Electoral del PSOE, Rebeca Torró, y el secretario autonómico socialista.

A continuación, se celebrarán dos mesas de debate y un diálogo final. La primera de ellas abordará ‘Transformación social y administración pública: los fondos europeos como motor de modernización’. En ella participarán la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; la secretaria de Política Económica, Transformación Digital, Emprendimiento e Impacto Social del PSOE, Enma López ; el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT, Alberto Miguel Lorenzo; el secretario de Empleo y Protección Social de CCOO, Javier Moreno Miguel; y el presidente del sector autonómico de Administración General de la Junta de CSIF y bombero forestal, Agustín Argulo. Estará moderada por la portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán.

La segunda mesa, titulada ‘Digitalización, innovación y empleo de calidad: Castilla y León conectada al futuro’, contará con la participación del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; el director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Félix Barrio; la alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Carmen Ávila, y la emprendedora beneficiaria del Kit Digital Centro Bodhi, Ana Isabel Nava, mientras que el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ejercerá de moderador.

El sábado se cerrará con el diálogo ‘La importancia de Europa para Castilla y León’. La cohesión territorial para ganar el futuro’, con la participación de Carlos Martínez y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, moderado por la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio.

Alfonso Cendón

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón, aseguró hoy que la cita será “una oportunidad para compartir propuestas, ideas y compromisos para mejorar la tierra”. Por ello, invitó a todos los leoneses a asistir al encuentro participativo para “escuchar de primera mano el proyecto del Partido Socialista, dialogar sobre los retos de nuestra Comunidad y sumar energías para seguir avanzando juntos”.

“Castilla y León necesita un cambio profundo y real tras más de tres décadas de gobiernos del Partido Popular, que han dejado una comunidad agotada por los recortes, las privatizaciones y la mala gestión de los recursos públicos”, remarcó Cendón.

Además, denunció que Castilla y León “vive una situación de descrédito, de parálisis y de abandono institucional, fruto de la falta de proyecto y de liderazgo del Partido Popular”, de forma que “es hora de poner fin a años de retroceso y abrir una etapa de progreso, de oportunidades y de buena gestión para todos”.