Identificado con una carretilla en la que transportaba una talla de cristo hurtada de una tumba

Identificado en Palencia con una carretilla en la que transportaba una talla de cristo hurtada de una tumba.POLICÍA LOCAL PALENCIA

La Policía Local de Palencia ha identificado a un individuo que fue sorprendido por la calle cuando tiraba de un carretillo en la que portaba una talla supuestamente robada de una sepultura, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El suceso se produjo sobre las 15.58 horas de este martes cuando una patrulla identificó a un varón que transportaba en una carreterilla una talla de un Cristo, procedente presuntamente de una sepultura del cementerio, y de la que no pudo justificar su pertenencia.

Agentes le localizaron cuando transitaba por la avenida Comunidad Europea y le intervinieron dichos bienes con el objetivo de abrir una investigación y localizar a su legítimo propietario.