Operativo especial para Todos los Santos en León: horario de autobuses, accesos al cementerio, refuerzo policial, dónde aparcar...

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha establecido un operativo especial en materia de movilidad y seguridad de cara a la festividad de Todos los Santos con la implentación de dos líneas de autobuses, ampliación de horarios del cementerio, aumento de plazas de aparcamiento y un refuerzo de presencia policial.

Los días centrales de este operativo serán este viernes, 31 de octubre, y el sábado día 1 de noviembre y englobará un aumento de personal y tareas de limpieza y administrativas en el cementerio de León, un refuerzo del servicio de transporte urbano para unir el camposanto y la capital y un mayor despliegue policial para controlar el tráfico y los accesos al cementerio.

El cementerio de León afrontará la gran afluencia de visitantes con un refuerzo en todos sus servicios y un aumento de personal desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre.

Además, ampliará su horario, adelantado su apertura una hora y estará abierto desde las 9.00 hasta las 18.30 horas y se celebrarán misas el 1 de noviembre a las 12.00 y a las 17.00 horas y el 2 de noviembre a las 17.00 horas.

Accesos

En cuanto a los accesos al recinto, se han habilitado seis para evitar aglomeraciones: entrada principal, patio de San Juan (acceso condicionado), San Marcos, patio de Santiago, San José y San Francisco.

El aforo se ha establecido en 9.654 personas y, además, se ha habilitado una zona de aparcamiento de vehículos dentro de las instalaciones del cementerio.

La Agrupación Municipal de Protección Civil se sumará al operativo el día 1 de noviembre desde las 9.30 horas hasta las 14.00 horas con vehículos especiales y voluntarios desplegados por el recinto contribuyendo a la seguridad, control y movilidad en el camposanto y sus accesos.

Además, durante los días de mayor afluencia se instalará un Punto de Atención a Primeros Auxilios gestionado por Cruz Roja Española para atender cualquier incidencia sanitaria que pueda producirse en el recinto.

Refuerzo policial

La Policía Local del Ayuntamiento de León pondrá en marcha un dispositivo especial ante el elevado número de desplazamientos tanto de personas y vehículos con el objetivo de garantizar la correcta ordenación de los diferentes itinerarios con destino y regreso al camposanto de la capital leonesa.

También pretende facilitar el trabajo ordinario de los servicios funerarios y evitar incidentes en el interior del recinto, ha detallado Llorente Pellitero.

Por ello, el 31 de octubre y el 1 de noviembre los accesos al cementerio y el interior del recinto estarán vigilados por las patrullas de la Policía Local, que desplegará en la zona del cementerio un dispositivo especial de alrededor de 130 agentes.

Del mismo modo, los días 27, 28, 29 y 30 de octubre y 2 y 3 de noviembre las patrullas de servicio ordinario vigilarán los accesos al cementerio y las visitas al interior del recinto. Durante todos estos días el despliegue policial será cercano a los 200 agentes.

Estacionamiento

En la avenida San Froilán no se podrá aparcar, pero se habilitará una zona de estacionamiento en el aparcamiento sur del cementerio con 595 plazas.

Si este se llenara, se establecerán como aparcamientos alternativos los ubicados en las instalaciones del centro comercial de la avenida La Lastra con capacidad para más de 200 coches y el de las instalaciones deportivas de Puente Castro, de casi 400 plazas.

En lo que respecta a los autobuses, el operativo de Todos los Santos establecerá dos servicios especiales para los días 29, 30 y 31 de octubre, así como para el 1 y 2 de noviembre. Una de estas líneas de autobús unirá la plaza de Juan de Austria con el cementerio, mientras que la otra enlazará la glorieta Carlos Pinilla con el camposanto leonés. El precio del billete para estas líneas especiales será el habitual y los usuarios podrán hacer uso de sus abonos.