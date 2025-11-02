Educación regula la FP 'a medida' para adaptarse a las necesidades personales y laborales de cada alumno

Archivo - La consejera de Educación, Rocío Lucas, con alumnos de FP del IES Ramón y Cajal de Valladolid.JCYL - Archivo

La Consejería de Educación publicará próximamente en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la regulación de la oferta modular para ciclos formativos y cursos de especialización, una regulación que se aplicará en los centros docentes públicos y privados de la Comunidad.

Esta formación 'a medida' se implantará progresivamente, y priorizará ofertas que permitan que el alumnado pueda superar los módulos asociados a un certificado profesional en tan solo un curso escolar.

La norma también especifica los requisitos de acceso y los procedimientos de admisión para los estudiantes que quieran matricularse en esta modalidad, según ha informado el departamento que dirige Rocío Lucas, que confía en que esta nueva norma "fortalezca las relaciones de centros docentes con empresas, y mejore la eficacia de la formación".

De esta forma, se busca mejorar la empleabilidad y la inclusión social, al permitir la matrícula de trabajadores que no cumplen los requisitos de acceso tradicionales, y que alinee la formación con las necesidades del mercado de trabajo.