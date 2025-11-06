Muere un hombre de 40 años al caerse de un tejado en el que trabajaba

Publicado por ICAL Segovia Creado: Actualizado:

Un trabajador, de 40 años de edad, falleció ayer por la mañana tras caer desde un tejado, de una altura aproximada de ocho metros, en la localidad segoviana de Valverde del Majano, tal y como informó el Centro de Emergencias Castilla y León 112.

La sala recibió una llamada a las 10.13 horas que informaba de la caída, a la altura del número 25 de la calle Roble de la localidad. El alertante indicó que la víctima se encontraba inconsciente. Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Segovia y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que movilizó una UVI móvil y un equipo médico de la zona. En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del trabajador.

También ayer, un hombre de 59 años ha resultado herido tras derrumbarse el tejado de una vivienda en la localidad zamorana de Villardeciervos, ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León. El suceso se produjo a las 14.39 horas.