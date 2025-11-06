Engaña a un niño de 8 años para que le mandara imágenes íntimas

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 20 años, acusado de un delito de corrupción de menores, por haber engañado a través de redes sociales a un niño de 8 años para que le enviara imágenes íntimas y de contenido sexual.

La madre del menor denunció que una persona había contactado con su hijo a través de redes sociales y plataformas de mensajería y, tras mantener diferentes conversaciones con él, le había convencido para que le facilitara material de contenido sexual bajo falsos pretextos. El detenido se aprovechó de la confianza e inmadurez de la víctima, y con un lenguaje cercano e informal, la convenció para que le enviara las imágenes, ha informado la Guardia Civil.

La investigación se centró en analizar técnicamente los dispositivos electrónicos implicados, especialmente la huella digital dejada en las diferentes aplicaciones y carpetas que los mismos contenían.

Del examen pormenorizado de estos datos se obtuvieron indicios claros sobre la identidad del responsable, vinculado en el pasado con otros hechos similares, lo que permitió su plena identificación y localización en Valladolid, donde fue detenido y puesto a disposición judicial.