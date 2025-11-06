La Junta busca una fórmula para no quedar atrapada entre Vox y el PSOE

La Cámara de Comercio de Palencia hace entrega de sus premios en la 52 edición. En el acto participan el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén y la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés.Lucía Burón Cabrero

Jesús García-Prieto ( ICAL) Palencia

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, replicó ayer a las declaraciones del portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, quien exigió elegir entre negociar con la «banda criminal de Cerdán» —en alusión al PSOE— o con quienes sientan a los socialistas «en los banquillos». Además, insistió en la disposición al diálogo con todas las formaciones políticas, pese a las discrepancias encontradas.

"Nosotros hemos tendido la mano a todos los partidos políticos para poder dialogar, para poder hablar, para intentar aprobar este presupuesto", explicó, reconociendo posiciones divergentes. “Algunos prefieren negociar antes de las comparecencias de los consejeros la próxima semana, otros después; unos rechazan hablar si se dialoga con el rival, y viceversa”. El consejero subrayó que la Junta cumplió con sus obligaciones al presentar y aprobar un "buen techo de gasto" en las Cortes, el cuarto consecutivo en esta legislatura, y al remitir ya el proyecto de presupuestos para su tramitación parlamentaria.

"En esta legislatura llevamos cuatro techos de gasto de cuatro. Y hemos presentado ya el presupuesto para su tramitación parlamentaria, que entendemos que es un buen presupuesto para el conjunto de la comunidad autónoma, y, de forma muy especial, es un buen presupuesto para Palencia, donde las inversiones crecen un 70 por ciento", enfatizó el consejero en declaraciones recogidas por Ical.

Además, señaló que ciertos partidos proponen debatir temas ajenos al presupuesto. "Nosotros queremos dialogar con todos. Y luego hay quien nos dice que hay que hablar de cosas distintas del presupuesto. Nosotros invitamos a todos los partidos políticos a hacer el esfuerzo de intentar llegar a posiciones de encuentro, a posiciones de diálogo", añadió, apelando a priorizar "cosas positivas para nuestra comunidad autónoma" y a "olvidarnos en este contexto del escenario electoral" y de las "prioridades de los partidos" para centrarse en "aquello que es bueno para los ciudadanos".

Entre las medidas destacadas del presupuesto, Carriedo mencionó el cumplimiento de los compromisos del presidente de la Junta en el debate del Estado de la Comunidad: helicópteros medicalizados en todas las provincias y el Bierzo, la tarjeta gratuita Buscyl, y una nueva ayuda de 300 euros para autónomos destinada a cubrir el incremento de las cuotas de Seguridad Social.

"Nos parecen que son elementos importantes. Nosotros no huimos de hablar de aquello que quieran el resto de los partidos políticos. Sí queremos que el diálogo permita que invitemos a todos los partidos políticos, que todos están invitados a sentarse en esa mesa, para poder dialogar y a ver si hacemos un esfuerzo entre todos por pensar siempre en el interés de los ciudadanos y no en el interés de cada uno de los partidos o en el interés de las próximas elecciones", concluyó el portavoz.