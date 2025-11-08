La Junta reparte dos millones para mejorar la accesibilidad de 352 viviendas

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos SUárez-Quiñones, clausura el Curso de formación de Policía Local sobre concentraciones humanas acompañado por el alcalde, José Antonio Díez y la directora de Protección Civil, Irene CortésPeio García

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio resolvió la convocatoria de subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad de viviendas, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, por el que destina casi dos millones de euros a mejorar la accesibilidad de 352 viviendas en la Comunidad, con 58 beneficiarios, entre comunidades de propietarios y particulares.

Así lo trasladó Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien presentó esta mañana la resolución, con medidas pactadas en el marco del Diálogo Social y que se publicará el próximo lunes, 10 de noviembre, en el BOCyL. La convocatoria, con una dotación inicial de algo más dos millones, se resuelve con 1,99 adjudicados. Las ayudas, que cubren hasta el 50 por ciento del coste subvencionable (o 6.000 euros por vivienda en unifamiliares y 3.000 para edificios verticales), están destinadas a financiar obras que mejoren la accesibilidad, como la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas o cualquier intervención que garantice el cumplimiento del Documento Básico del Código Técnico de la Edificación en materia de seguridad de utilización y accesibilidad.

Los beneficiarios deben contar con un límite de rentas que no puede superar cinco veces el IPREM. Del total de beneficiarios, 42 corresponden a comunidades de propietarios, que agrupan 336 viviendas, y 16 a propietarios de viviendas unifamiliares. Además, el 25 por ciento del presupuesto —637.618 euros— se ha reservado para actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes, dentro del compromiso de la Junta con el medio rural, donde se realizarán 113 intervenciones. Todas las provincias cuentan con proyectos subvencionados, lo que «garantiza un equilibrio territorial» en el reparto de fondos. Burgos, Valladolid y Soria concentran los mayores importes, con 516.300 euros (81 viviendas), 335.100 euros (55) y 318.000 euros (53), respectivamente. Le siguen Salamanca (202.632 y 36), León (196.985 euros y 29 viviendas) y Segovia (170.366 euros y 38 viviendas). Y cierran Zamora, con 102.000 euros (17), Ávila, con 93.675 euros (33 viviendas) y Palencia, con 60.000 euros (diez).

El consejero destacó en declaraciones recogidas por Ical que el objetivo de estas ayudas es «la mejora de las viviendas, que tienen por finalidad fomentar la mejora de la accesibilidad, tanto en el ámbito urbano como rural de la Comunidad de Castilla y León, facilitando la financiación para la realización de actuaciones en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, edificios de viviendas de tipología residencial colectiva interviniendo en sus elementos comunes, y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva». Asimismo, Suárez-Quiñones anunció que la convocatoria de 2025, ya publicada el pasado 24 de octubre, contará con una dotación de 2,08 millones y mantendrá las mismas condiciones y objetivos de fomentar la accesibilidad tanto en entornos urbanos como rurales. El plazo de obra será de 12 meses para las obras de particulares y 24 para comunidades de vecinos, si bien, añadió Suárez-Quiñones, se podrá prorrogar «si hay dificultades, con una petición y con excepcionalidad».

